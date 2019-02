El festival Rock en Baradero, también denominado "la ceremonia del verano" celebra su quinta edición en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi de la ciudad de Baradero, del sábado 2 al lunes 4 de marzo.

El precio oficial para quienes quieran acceder a los 3 días es de 2800 pesos, y para quienes quieran comprar la tarjeta por día, el precio es de 1100 pesos, que se pueden pagar en efectivo o con tarjetas débito y crédito en 3 a 6 pagos sin interés en Cover Disc, anchorena 1076 de Baradero.

"La ceremonia del verano reunirá nuevamente los estilos musicales de la escena nacional para confluir en una experiencia sin igual", señalaron los organizadores quienes también añadieron que "Se puede ingresar al predio con menores de edad siempre y cuando esten acompañados por un adulto". Además, en la Página oficial de Facebook de REB 19 se pueden encontrar cada una de las novedades que se suman a esta nueva edición.

También se encuentra disponible la grilla completa con los más de 40 artistas que se presentaran en este megafestival, entre los cuales se encuentran bandas reconocidas como Ataque 77, Babasónicos, Guasones, Nonpaladice, Kapanga, Estelares y La Beriso, entre otros.

Día 1: sábado 2 de marzo

Chini and the Technicians (Chile), Parientes, Nene Almíbar, Militantes del Clímax, Once Tiros (Uruguay), Jóvenes Pordioseros, El Plan de la Mariposa, Cruzando el Charco, Pier, TURF, Nonpalidece, Los Gardelitos y los Guasones.

Día 2: domingo 3 de marzo

Chita, Hipnótica, Tres de Corazón (Colombia), Peces Raros, El Zar, Juan Ingaramo, LOUTA, Lo’ Pibitos, Marilina Bertoldi, Indios, Bándalos Chinos, Usted Señalemelo, Airbag, Attaque 77 y Babasónicos.

Día 3: lunes 4 de marzo

Luceros El Ojo Daltónico, Literal, Terapia, Vicky Bernardi, Insobrio, Sirio, Revanchistas, Josefita, Coverheads, Octafonic, La Delio Valdez, Coti, Eruca Sativa, El Kuelgue, Los Pericos, Estelares, Kapanga y La Beriso