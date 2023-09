Este domingo, la última jornada del San Pedro Country Music Festival 2023

Este domingo el San Pedro Country Music Festival 2017 vive su tercera y última jornada. Las actividades comienzan a las 10.30 con el encuentro de escuelas de line dance que se podrá disfrutar en la avenida costanera, y continúan desde las 11.00 sobre el escenario.

Luego de dos jornadas con excelente convocatoria, especialmente la del sábado, con un cielo más despejado la jornada del domingo promete ser igual de exitosa.

A las 10.30 está programado el encuentro All Together 3, con 13 escuelas de baile de line dance cuyos bailarines se sumarán a una coreografía en conjunto. Entre los participantes, habrá presencia sampedrina con The Cowboys Stomps.

La grilla

10:30 ALL TOGETHER 3 – ENCUENTRO DE LINE DANCE AV. COSTANERA

11:00 HOT PICKIN’ BROTHERS

11:25 CARLOS ARCURI & THE DUSTY DEVILS

11:50 THE GREENS

12:15 QUEEN BEE

12:40 JANISE

13:05 VALUM

13:30 GREENTONGUES

13:55 CIERVO TAPERA

14:20 LOS BÚFALOS SEDIENTOS (CÓRDOBA)

14:45 PELVIS

15:15 KURT’S FRIENDS

15:45 D’VINTASH

16:15 FERNANDO GOIN

16:50 ARGENTINA GOSPEL SINGERS

17:45 JOHNNY TEDESCO

18:20 ORLANDO CURTI & THE GROOVE SEEKERS

18:55 ADRIAN TIGEN

19:30 MAX & LINE DANCE SHOW

20:15 COUNTRUCK (BRASIL)

21:00 Final juntos