Milagros reportó: “Estamos inundados todavía en Colón. Ya varias veces se me inundó toda la casa. Me mudé hace dos años y desde entonces estoy tratando de arreglarla, pero cómo están las cosas no se puede. Siempre aumenta todo. Fui muchas veces hasta Desarrollo Humano y ni bola nunca. Me quise hacer el plan “Mi pieza” y como no vivo en el barrio que dan no puedo. Tengo dos hijos, una nena de siete años y un bebé que fue prematuro, que tiene seis meses. Ahora lo tengo enfermo, por eso escribo. Mi marido trabaja en el campo y cobra por día, si llueve una semana, nada. Jamás quise pedir, pero no llegamos. Me gustaría que algún día nos den bola o que vengan y vean cómo vivimos”.