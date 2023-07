Estafas virtuales: cuidado con “Norma Rita” y los consumos en Mercado Pago

“Si llegan a llamar y te dicen que tu cuenta la está usando otra persona como Maggioni Norma Rita, son estafadores. Me llamaron como que eran de Mercado Pago”, reportó una vecina indignada porque además la habían maltratado. No fue la único. El miércoles, otro usuario de ese tipo de cuentas advirtió sobre la famosa “Norma Rita” que tampoco logró su propósito pero mostró su habilidad para el engaño.

El ardid de los delincuentes consiste en asustar a quien recibe el llamado con gastos que la víctima no ha realizado y que por ser sospechosos debe ser corroborado.

“Me dijeron que tenía una cuenta que estaba con ese nombre que me estaba robando plata y son ellos mismo que te la quieren sacar”, indicó quien pudo haber caído en la trampa. Sus datos van en línea con los que había aportado Gustavo el día jueves cuando intentaron estafarlo.

“Recibo la llamada por whattsapp diciendo que me llamaban del departamento de Seguridad de Mercado Pago, si había realizado una compra de un Smart TV 55 en Frávega, si había autorizado a Norma Rita Maggioni. Le dije que no, entonces me dice póngalo en altavoz, si tiene lapicera y papel tome el número que le daré ingrese en el Play Store en Mercado Pago para cancelar la compra”, recordó Gustavo y agregó “le corté, no llamaron más, después entre el Face buscando el nombre de esta mujer y ahí aparecen las publicaciones de las estafas”.

Los reportes en Facebook que hacen referencia a la famosa “Norma Rita”. Un nombre que aparece citado muchas veces y que puede ser doblemente interpretado por las víctimas.

Efectivamente este vecino logró encontrar varias publicaciones con el mismo nombre que en todo caso pueden inducir a hacer más creíble el llamado puesto que el supuesto estafado por “Norma Rita” corrobora que otras personas cayeron en la trampa. En su caso la reacción fue la contraria porque sospechó cuando la verborragia de la tramposa quería convencerlo.

“No sabes la labia de la mujer, diciéndome que solo use wifi en lugares conocidos, sino que utilice datos, que ellos no me piden ningún dato personal, si había pagado con QR últimamente, que de ahí te copian los datos”, concluyó este vecino.

El sábado se repitió la misma farsa y advertencia: “Gracias a Dios no pudieron conmigo porque no le pasé lo que ellos querían, aparte de eso era una persona muy violenta que quería que yo haga lo que ellos querían y sacarme lo que yo tenía”, dijo la mujer que solicitó la urgente publicación para que no haya otros perjudicados.

Como remate vino el maltrato: “me insultó, se enojó conmigo por no hacer lo que ellos querían. Me dijo de todo y me cortó!. Aviso por las dudas que a otros los lleguen a llamar. No pasen los datos ese es el número”, advirtió y envió la captura de pantalla con el contacto desde donde se produjo la llamada.