Estafas telefónicas: un caso que invocó a Anses y otro con presuntos premios desde Mar del Plata

Los estafadores que intentan engañar a sus víctimas vía telefónica no dejan de llamar a vecinos sampedrinos. En algunos casos, como sucedió el lunes, cuando un sampedrino depositó una suma de dinero en una cuenta y luego notó que se trataba de un hecho delictivo.

Este jueves, al menos dos casos fueron reportados a La Opinión. En cada uno, los delincuentes intentaban convencer a sus interlocutores de que eran beneficiarios de sumas de dinero y que para obtenerlo debían hacer un trámite en un cajero automático.

Uno de los casos es el de un joven que recibió un llamado a su celular desde un teléfono con característica de Mar del Plata. Minutos antes de que lo llamaran a él para decirle que se había ganado un smartphone y 150.000 pesos habían llamado a su padre con el mismo cuento.

Ambos se dieron cuenta del engaño porque el estafador les pedía que fueran a un cajero automático a "verificar un código" para luego hacerse con los presuntos premios. La modalidad es conocida: los delincuentes procuran hacerse con las contraseñas de los usuarios para robarles el dinero.

Una jubilada también recibió un llamado clásico de los estafadores, pero en el teléfono de línea de su domicilio. La llamó un presunto agente de Anses que dijo llamarse "Franco Ezequiel Pagani, martícula 18/00032, DNI 37137166". Ese nombre ya apareció en otros casos en diversas ciudades como falso asesor en busca de estafar a la gente.

"Me dijo que tengo un monto para cobrar en la sede central de Anses, en Capital. Llamé y me dijeron que no había nada", dijo la mujer, que confirmó de esa manera que se trataba de un intento de estafa telefónica, como tantos que se producen a diario.

La policía informó que el lunes pasado, un vecino denunció que había recibido un llamado telefónico desde un número desconocido y que le dijo que se había ganado una suma importante de dinero. Para acceder al premio, le pidieron que deposite en una cuenta, lo que hizo. Luego se dio cuenta de que había sido engañado.