Estafas telefónicas: logró grabar parte de la llamada del estafador para desenmascararlo

En reiteradas oportunidades vecinos han reportado llamados telefónicos falsos en los que intentan estafarlos. Pese a los comunicados que se han realizado desde los organismos y empresas que son invocadas para tal fin, los timadores no se dan por vencidos.

En esta oportunidad Marcos, quien se hizo llamar "Gerardo", logró discernir cual era la intención del hombre que hablaba del otro lado del teléfono y decidió grabar la conversación, en la cual él terminó por engañar al estafador.

"Los datos que les brinde son falsos, simplemente le seguí la corriente", explicó a La Opinión luego de enviar el audio en el que se logran escuchar 13 minutos del diálogo que mantuvo con la persona que intentaba convencerlo de que era "un afortunado" por haber salido sorteado y recibir ciertos beneficios.

"Llamé a la policía justo en el tiempo que teóricamente estaba yendo al cajero, pero me dijeron que como todavía no había delito no pueden hacer nada ni tienen la tecnología para rastrear la llamada", relató Marcos.

Otro de los motivos que llevó a la sospecha al vecino fue la forma en la que "el vendedor" se refería a él a través de la expresión "papá", que puede escucharse en varias oportunidades durante la conversación.

En el momento en que "Gerardo" cierra "la compra del Smartphone", el vendedor, quien con anterioridad le mencionó "la suerte y fortuna que tuvo en el día", le aconseja manejar la extracción del dinero a su manera, ya que "el dinero es suyo y nadie se lo puede quitar", y acuerdan volver a comunicarse a los 10 o 15 minutos, tiempo estimado en que el "comprador" comenzaría el pago en el banco.

Al no obtener respuestas en esa segunda comunicación, "Ismael Blanco" le envía un audio vía WhatsApp en el que le dice: "Bien, en este caso caballero estoy retomando la comunicación y no me atiende el aparato móvil. Cuando se encuentre disponible me envía un mensajito como hemos concordado, sino por lo tanto estaría enviando la palabra baja para que esto se pueda volver a sortear caballero, hasta luego".

En otra oportunidad, con el mismo número telefónico y datos personales, esta persona intentó estafar a Margarita con el "cuento del retroactivo de Anses", por la suma de 90 mil pesos, según la propia mujer comentó en las redes sociales a este medio.