Estafas telefónicas con "bonos de Anses" se cobraron otras dos víctima a la que le robaron más de 140.000 pesos del banco

El miércoles una mujer se comunicó con La Opinión para dar cuentas del accionar de quienes se hacían pasar por dependientes del Anses que le comunicaban que tenía a su disposición una "transferenci de 30.000 pesos que le correspondían de un bono especial" otorgado por el gobierno. Como quien recibió el llamado era una monotributista que se había inscripto para percibir el IFE, dudó pero antes de entregar sus datos intentó corroborar la procedencia de la llamada y por suerte advirtió que lo que le decían podría tratarse de una nueva estafa como las que se conocen a diario. El número coincidía con un call center de Córdoba que ya ha sido denunciado.

Ayer sábado la comisaría recibió una denuncia que llegará a la fiscalía del Dr. Marcelo Manso con el relato de una persona a la que lograron engañar y robarle su dinero y el de su madre. Se trata de un hombre de 37 años al que le dijeron que su mamá "era beneficiaro del bono de emergencia" que había otrogado el estado a través del Anses. Le pidieron la clave de home banking, y horas después constató que ingresaron a su cuenta, cambiaron el sistema de seguridad y se quedaron con el dinero que tenían ambos en dos cuentas bancarias. El alerta sirve también para bloquear futuros movimientos ya que más allá del dinero que lograron arrebatarle los estafadores corre riesgo de que por el cambio de clave durante el fin de semana le roben alguna otras suma que pueda serle acreditada en estas horas. Esta vez quien llamaba lo hizo desde un número con características de Capital Federal y según trascendió la suma que le arrebataron "legalmente" supera los 140.000 pesos que tenían entre su cuenta y la de su mamá recientemente jubilada.

"Primero lo llaman a su casa y dicen que son del Anses y que le tenían que depositar el dinero del bono de 10 mil y el les da el número de su celular, va hasta el Banco Nación y le hacen hacer las operaciones en las dos cuentas de la madre y en la de él. Cuando llega a su casa ingresa al home banking y se da cuenta de que le habían cambiado la contraseña por lo que volvió a la sucursal y ahí se dio cuenta", señaló una persona cercana a La Opinión.

El número desde el que lo contactaron es el 0111562044029 y se alerta a la población para que no se registren casos similares puesto que nadie de un organismo público puede pedir esos datos por esa vía que se torna aún más peligrosa.

La víctima accedió a relatar a este medio que ayer pasadas las 14 horas tras recibier el llamado de quien dijo ser Mauricio Martínez se dirigió al Banco Nación para buscar la clave que correspondía en principio a la cuenta de su madre porque ella era la adjudicataria del bono. Cuando se le preguntó cuánto asciende el dinero que le quitaron la cuenta dijo: "A mi mamá 40 mil y a mi 100 mil" y tras ses consultado si conocía que en la semana se habían perpetrado otros fraudes en la misma jornada relató "el comisario cuando hice la denuncia anoche me dijo que no, asi que somos los unicos tontos de acá de la zona. Tengo entendido que han robado asi, pero a la gente mayor viste con el cuento del tio".

"Ellos te dan la clave, vos la pones, y ahí ya tenés una clave, después te hacen entrar y sacar un token para la transferencia, pero en realidad es para vaciarte la cuenta. Nos limpiaron las dos cuentas, cuando yo le doy la de mi mamá me dice no sirve que tiene que ser Banelco" ya que en principio se trataba de una cuenta de un banco oficial de la red Link. El denunciante recordó:"me dijo que era por seguridad y que necesitaba Banelco y ahí me enganchó a mi. Yo tengo en el Galicia y bueno hice lo mismo y me limpió la cuenta" en la que tenía depositado su sueldo y sus ahorrros.