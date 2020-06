Estafas con IFE: joven descubrió que alguien hizo el trámite por ella y se llevó los $ 10 mil

Tras la revelación del caso de Evelyn, la mujer trans que denunció en Fiscalía que fue estafada por una persona a la que le confió sus datos para que le haga el trámite del Ingreso Familiar de Emergencia, comenzaron a aparecer otros hechos similares de personas que detectaron que alguien hizo por ellos las gestiones y cobró el dinero que les pertenece.

Uno de esos casos que llegó a La Opinión tras la publicación del de Evelyn es el de una joven que se llama Candela, quien descubrió que alguien hizo el trámite por ella, registró un e-mail falso y un teléfono con la característica de Corrientes y cobró los 10 mil pesos bajo la modalidad de retiro por cajero de la red Link sin tarjeta.

Cuando el Gobierno nacional anunció la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la joven no le dio mucha importancia hasta que la madre le dijo que quizás estaba en condiciones de recibirlo, porque podría reunir los requisitos, teniendo en cuenta que todos sus trabajos habían sido informales y no registrados.

Entonces probó. Entró a la página web de Anses para hacer la gestión y el sistema le decía que ya la había hecho, que ya estaba inscripta como beneficiaria del programa. Algo andaba mal. Supo que con el denominado "número de trámite" que está en su DNI podía cambiar la contraseña y lo hizo.

Su sorpresa fue mayúscula: "La cambié y entré al usuario en ANSES", contó Candela a La Opinión. En el sistema, en su usuario, los datos para cobrar el IFE estabn cargados. Había un e-mail y un número de teléfono, que no había colocado ella.

"El número no da, llamé y llamé pero no da", contó. La dirección de gmail es su nombre y apellido, pero mal escrito. En su apellido, donde debe ir una ese coloaron una zeta. "Me fije la característica del celular y es de Corrientes", informó.

En efecto, el número está asentado en la capital de esa provincia. La Opinión también intentó comunicarse, sin suerte. Al marcar, responde una operadora que indica que el teléfono "se encuentra apagado o fuera del área de cobertura".

"Mi documento lo tengo yo, así que no sé. Llamé mil veces al número y nunca me atendieron", señaló Candela. En su usuario en la web de ANSES dice que el beneficio de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue aprobado por el Gobierno porque reunía los requisitos.

"Dice que lo aprobaron, que el código iba a llegar al celular registrado", añadió la joven. En el sistema, agregó, le informaban que "tenía fecha de cobro para el 26 de mayo". Es decir que ya pasó y, todo indica, alguien cobró sus 10 mil pesos.

En el sistema quedó registrado que la modalidad que eligió la persona que hizo el trámite para cobrar fue la de cajero de red Link sin tarjeta. Por ello, en ese teléfono de Corrientes y en el e-mail falso, debe haber recibido el código correspondiente para cobrar.

"Ya cambié el mail y el número de teléfono, pero no me va a llegar a mí, porque ya quedó registrado el e-mail falso y el celular ese, así que siempre le va a llegar a esa persona. Una vez que vos hiciste el trámite, te queda registrado eso", explicó Candela.

"Esto es una estafa, no sé cómo hacen, porque para todo se necesita el número de trámite que está impreso en el DNI", contó la víctima de esta situación, que envió un e-mail con el detalle a la ANSES para que tome cartas en el asunto. "Me contestaron y me dijeron que tengo que llamar sí o sí al 130. Llamé y nadie me contestó, nadie me dio una respuesta", aseguró.