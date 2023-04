Estafas con billeteras virtuales: recibió una llamada falsa a nombre de Mercado Pago

Una familia fue víctima de un intento de estafa perpetrado por delincuentes que el domingo por la tarde los contactaron para advertirles que desde su billetera virtual habían realizado una compra de 150 mil pesos y que rápidamente tenía que anularla con los movimientos que le dictaban. La insistencia del interlocutor provocó desconfianza y se dieron cuenta de que el llamado a nombre de Mercado Pago era falso.

Publicidad

“Nos dijo que había que poner un mail a nombre de un contador que era el que nos llevaba la causa para la anulación de compra de esta persona que supuestamente me había hackeado la cuenta de Mercado Pago”, detalló Gisela este lunes en Radio Cuarentena.

Durante el llamado, la mujer cedió el teléfono a su esposo, a quien el estafador intentó persuadir para que transfiera alrededor de 24 mil pesos al mail del supuesto contador para anular la compra.

“Nosotros, como tenemos un negocio, sabemos, y la billetera virtual tiene unos pasos hasta transferir el dinero. Ahí le cortamos la comunicación, lo bloqueamos y lo pusimos en spam”, resolvió la comerciante.

Ante la consulta acerca de cómo pudo verificar los gastos, respondió: “En realidad, cuando a vos te hacen una compra, te figura. Siempre te llega un mail de la operación que hiciste y nunca me había llegado nada, por eso empezamos a ver que no era verdad lo que me estaba diciendo”.

Finalmente, la familia decidió denunciar lo ocurrido ante Mercado Pago y la empresa reconoció que fue un intento de estafa.