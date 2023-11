Estafaron a la familia de un preso: se hicieron pasar por agentes de la Justicia y pidieron plata para liberarlo

La Justicia investiga un insólito caso de estafa en el que la víctima fue la pareja de un detenido alojado en la Comisaría, a quien delincuentes engañaron haciéndose pasar por agentes judiciales para que transfiera dinero para el presunto pago del trámite de liberación de su marido.

Fiscalía comenzó la investigación cuando la mujer se presentó en las oficinas de San Pedro a preguntar si podía “pagar en cuotas” el monto de 300 mil pesos que le habían pedido para el “trámite”, luego de hacer algunas transferencias menores “a cuenta”.

Inmediatamente, le tomaron declaración para la denuncia penal correspondiente. La mujer relató que fue contactada vía WhatsApp desde un número que tenía como foto de perfil una imagen que decía “Fiscalía General de la Nación”.

Desde allí, le informaron que su pareja iba a recuperar la libertad pero que tenía que abonar esos 300 mil pesos para el trámite correspondiente. Habían conseguido su número de teléfono y sabían nombre y apellido de su pareja, y que estaba detenido en los calabozos de la Comisaría.

La víctima de la estafa no sospechó. Como no llegaba a esa suma, transfirió lo que tenía en ese momento. Luego hizo otra transferencia cuando consiguió otro poco de dinero. Pero no podía obtener más, por lo que fue a consultar si acaso podría “pagar en cuotas” y lograr así la liberación prometida.

Allí se percataron de que se trataba de una estafa y comenzó una investigación penal que tramita en la Fiscalía N° 11 que conduce Viviana Ramos, que dispuso una serie de medidas para avanzar en el trámite de la causa.