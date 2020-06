Estafa: le robaron 52 mil pesos de la tarjeta y lo usaron para pagar servicios

"No sé si me clonaron la tarjeta o qué, pero me quebraron, me arruinaron, no sé qué hacer", explicó a La Opinión un empleado municipal de 69 años que fue víctima de una estafa con la tarjeta con la que percibe su sueldo.

El hombre advirtió que le faltaba dinero en su cuenta cuando acudió a retirar una suma al cajero automático ubicado en la cuadra de la Comisaría. "Pensé que no habían depositado, le pregunté a un compañero y el jefe. Se comunicaron con la Secretaría y confirmaron que se había hecho el pago de los sueldos", relató.

Sin embargo, sólo había 11 mil pesos en la cuenta. Tras comunicarse con el banco, confirmó que se trataba de una estafa: "Yo tengo los descuentos de débito automático del seguro del coche y del club Pescadores, porque tengo una lancha. Ayer me comuniqué con Visa y me dieron los datos: descuentos de Edenor, Movistar (yo tengo Claro), DirecTV (tengo Cablevisión), de comidas rápidas en Glovo y una boleta de una empresa de gas".

La tarjeta fue bloqueada y debe esperar el curso del reclamo en la entidad bancaria para reclamar el dinero. "En VISA me dijeron que me mandan otra tarjeta, me dieron un número de reclamo y la semana que viene tengo que volver a llamar por el reclamo de la plata. Me arruinaron", contó.