Estafa: le enviaron un código y le hackearon WhatsApp para pedir dinero a sus contactos

Un hombre de 41 años fue víctima de estafadores cuando intentaba vender un vehículo en redes sociales. Un supuesto comprador se comunicó a través de una llamada de WhatsApp y le envió un código.

Al acceder, el vecino perdió el control de su dispositivo y su aplicación de WhatsApp fue automáticamente hackeada. A todos sus contactos, los estafadores le enviaron el pedido de dinero y su hermano no advirtió la estafa y depositó 45 mil pesos.

No es el único caso. En las últimas horas, otros sampedrinos han reportado llamadas desde supuestos representantes de “Mercado Pago” que solicitan instalar la aplicación QuickSupport por “seguridad”, ante compras registradas a nombre de otra persona.

Franco, una de las personas que intentaron estafar, brindó su testimonio en redes sociales: “Me dice que a partir de ahora por mi seguridad, para usar Mercado Pago tenia que instalar una aplicación que me iba a pedir reconocimiento facial y él me ayudaba a instalarla. Me pide que abra Play Sore y me da el nombre de la app QuickSupport, yo no abrí Play Store, sino que abrí Google para ver de qué se trataba eso. Cuando leo para qué sirve la aplicación le dije: “Andá a cagar a otro”, se empezó a reír y cortó”.