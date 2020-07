Estafa: El relato de una docente jubilada a la que una conocida le sacó préstamos a su nombre y le vació su cuenta

La semana pasada La Opinión describió el caso de una docente jubilada de 77 años que denunció en la Comisaría que fue víctima de una mujer a la cual conoce de cuando trabajaba y le robó el dinero de su cuenta y solicitó préstamos a su nombre en Credil, Crédito Argentino y Rapicuotas.

La Opinión dialogó con la perjudicada a la que le sustrajeron una suma importante de plata y relató cómo se dio el hecho sucedido a fines de junio y durante varios días: "Es una persona que me pidió ayuda porque me dijo que tenía bloqueda su cuenta y tenía que cobrar un dinero, algo de un millón de pesos que le debían por haberse jubilado y tenía que cobrar 24 cuotas. Le dije que si, puse la clave yo y ella se comunicaba por celular con alguien. Yo ni sabía lo que era el Home Banking, ella ponía la tarjeta, el monto y todo. No desconfié porque trabajó conmigo".

Luego de sacarle dinero de su sueldo y jubilación en el Banco Provincia, la delincuente, con la que la víctima compartió la docencia en las escuelas 1, 11, 12 y el Centro Educativo de Río Tala; la llevó a al menos tres financieras y tramitó créditos a su nombre: "Yo no estoy en condiciones de pararme porque tengo un ligamento de una rodilla roto. Me llevab en remis de un lado a otro y cuando íbamos a las financieras yo me quedaba sentada, ella iba al mostrador, pedía todo a mi nombre y me arrastraba a mí para que firme. También me arrastró por la vereda de calle Mitre donde hay un kiosco, ahí me llevó cuatro veces. Me daban paso por mi discapacidad".

La exdocente explicó también que con quien la estafó realizó en su momento un curso y que estudiaban juntas incluso en las casas de ambas. "Es una sinverguenza, cambió mucho ella. Mis hijos la llamaron y ella dice que no me fue a buscar. El abogado con el que supuestamente hablaba no existe. Encima para el Día del Amigo me mandó mensajes y me decía quien podía prestarme dinero a mí para que le preste a ella", aseguró.

El caso está en manos de la Justicia y cuenta con una mujer a la que la víctima acusa. La estafada, incluso, necesitaba el dinero para poder hacerse un estudio médico pero no le quedó nada en su cuenta y, además, le sacó préstamos a su nombre a pesar de que ella no va a "prestamistas" ni financieras.