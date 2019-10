Estadísticas alarmantes: más de 450 heridos en accidentes de tránsito en lo que va del año

La Opinión relevó las estadísticas disponibles en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se cargan en el Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (Sigisvi) a partir de datos de la Secretaría de Seguridad local, que además lleva las propias y que señalan que en lo que va de 2019 hubo más de 500 accidentes.

Más del 70 por ciento de los siniestros viales registrados tuvieron víctimas. Según las estadísticas que lleva el gobierno local, hubo 466 heridos en total, de los cuales 430 sufrieron lesiones leves y 36, lesiones graves.

El sistema local tiene cargados 373 siniestros a fines de septiembre. De ellos, 273 fueron colisiones entre vehículos. Las 273 colisiones con víctimas implican el 73 por ciento del total de siniestros viales registrados en el sistema local, que se alimenta de los informes policiales, de la Guardia del Hospital, de la tarea de los inspectores de Tránsito y del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad.

Los trabajadores del área que conduce Eduardo Roleri deben cargar al Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (Sigisvi) toda la información relacionada con cada accidente del que toman conocimiento.

Eso sí: no pueden dejar ningún campo sin completar, por lo que en esa estadística, que forma parte de las de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Nación no aparecen una serie de siniestros que tienen víctimas con lesiones pero en los que no hubo intervención policial ni se sabe con precisión dónde ocurrieron, en la medida en que los datos llegaron desde el Hospital porque el protagonista del hecho se acercó por algún tipo de atención y refirió que había estado involucrado en un episodio vial.

El ejemplo más claro es de las caídas de moto o bicicleta: el sistema registra 55 hechos, pero entre los alrededor de 200 que no tienen registro en el mapa la mayoría está relacionado con episodios de esas características o con choques en los que las personas que participaron se retiraron del lugar sin requerir intervención policial ni mucho menos atención médica, aunque luego sí tuvieron que ser asistidos.

“Es el caso de la gente que se va a la casa y empieza a sentir un dolor o una molestia y va a la Guardia, donde declaran que tuvieron un accidente y ese es el único registro que hay del hecho”, explicaron desde la Secretaría de Seguridad.

Por eso, en total, son más de 500 los accidentes de los que tienen registro, aunque no todos fueron cargados al sistema nacional. En esa tabla donde suman cada uno de los siniestros aparecen alrededor de 60 días en los que, entre enero y septiembre, no ocurrieron hechos. Incluso hay una semana del último mes en los que pasaron cuatro días seguidos sin cargar episodio.