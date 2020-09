"Espero que no tengan que cambiar de opinión cuando nos necesiten", dijo Marcos Arana sobre las críticas a los médicos

"Es tristísimo tener que leer, escuchar y ver las cosas que dicen por ahí", dijo el médico y ex precandidato a intendente Marcos Arana en un mensaje que publicó en Facebook y que fue compartido por muchos de sus contactos.

La publicación del médico y máxima autoridad del Club Náutico tuvo una gran repercusión entre sus amigos y seguidores en Facebook.

"La cuarentena fue para atrasar el pico y darle tiempo al sistema de salud para prepararse.Trabajo en las clínicas. Sé, cómo se prepararon. Soy médico y les juro que nadie nos prepera psiquicamente para afrontar una epidemia, en este caso, más grave aún “pandemia” para levantarnos, ir a trabajar, sin saber cuando va a ser el día que nos vamos a contagiar y a su vez contagiemos a nuestra familia y a todos los que nos rodean. Ningún médico se levanta y va a trabajar para matar gente. Entonces cuando no trabajo agarro el celular, la computadora y leo, que hay muchos casos porque nadie, "no baja de fase, y que la gente se muere porque la clinica está impregnada de virus y porque somos de otra especialidad o profesión que nos encanta matar! O hacer el mal."Realmente por gente que piensa así, estamos como estamos. El virus va a circular, enfermar y provocar todo tipo de calamidad en la gente hasta que la población este inmunizada. O porque nos contagiamos todos, o porque nos vacunaron. Y de los enfermos, algunos van a requerir internación, y de esos algunos tendremos que lamentar lo peor. Mientras ustedes no cumplen con la cuarentena, hay médicos, que sí, en la CPSP que se estudia día a día para que los decesos sean menos. Espero, que los que hablan sin saber, y sin respeto, no tengan que cambiar de opinión cuando nos necesiten. Cuidense. Saludos a todos".