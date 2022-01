“Esperé 5 horas por una inyectable”

“Hola amigos de Sin Galera, quisiera saber si pueden subir mi reclamo. Ayer en el hospital estuve una hora esperando y cuando no me atendieron me fuí. A la tarde volví a las dos y media de la tarde y tuve que estar hasta las siete de la tarde para que me pusieran una inyectable para el dolor de muelas. Estuve cinco horas y media para una inyectable que en diez minutos te la ponen. La verdad que ayer fué un desastre, el médico atendía una persona cada 40 minutos”.