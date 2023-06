Abandonó al mensajero herido para proteger al perro que provocó el accidente

Ariel es mensajero. El martes por la noche, circulaba por Oliveira Cézar al 900 cuando desde atrás de un auto saltó un perro que en apariencia era perseguido por otro. Así comienza el accidente que para sopresa de todos terminó con un herido trasladado en la ambulancia y la dueña del can esperando la partida para ocuparse de su mascota.

Publicidad

La víctima, que cumplía un recorrido en su trabajo, quedó inconsciente. Cuando despertó en el Hospital pudo recordar que un vecino del lugar lo socorrió y llamó al 107. Según refirió Ariel a este medio desde su sala de internación en el Hospital, quien es responsable de la tenencia del animal aguardó sigilosamente, observó la escena y apenas partió el vehículo de emergencias, “cargó el perro en la camioneta” para llevarlo a la veterinaria.

“Nunca me preguntó ni como estaba ni nada”, indicó Ariel una vez que recibió el alta médica. “Me separé, quedé en la ruina, compré una moto y estoy trabajando de esto. Pero me arruinó. Tengo toda la moto rota, estoy todo pelado mal, pelado con huecos, me arruinó el pantalón nuevo que me había puesto ayer, las zapatillas. Por suerte el neurólogo me dijo que está todo bien, pero no puede ser. Este perro no es la primera vez que pasa algo así, se cruza”.

La denuncia será radicada en las próximas horas y apuntará también a la responsabilidad de quien dejó el perro suelto ya que según refirieron los vecinos ha ocasionado varios accidentes.

“A mi me asistió por ejemplo una chica que es policía” explicó en la mañana del miércoles. Su hijo luego le detalló que hay “una policía que dice que siempre hicieron lo mismo; ellos abren la puerta largan el perro, el perro sale corriendo”.

Por último indicó que afortunadamente iba despacio y llevaba casco. “Ellos se metieron adentro con el perro, cuando después que viene la ambulancia y me lleva, ellos se van y cargan el perro”.