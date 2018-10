Esperan a Tizado para definir presidente del Consorcio de Gestión del Puerto y suena Eliseo Almada

A mediados de septiembre La Opinión confirmó que Horacio "Michi" Frangi dejaba la presidencia del Consorcio de Gestión del Puerto tras una serie de desavenencias con las autoridades provinciales, que incluyeron hasta discusiones con empresarios con muchos intereses en la actividad portuaria local.

El lunes de la semana pasada, primer día hábil de octubre, Frangi ya no fue al Puerto y el Consorcio no tiene conducción. Ahora, el gobierno bonaerense debe decidir su reemplazo y en la Municipalidad esperan que el nombre surja de un acuerdo mutuo.

En diálogo con La Opinión, el intendente Cecilio Salazar aseguró que la salida de expresidente "fue una decisión de la Provincia" y elogió al ingeniero: "Michi ha sido un gan funcionario, trabajó mucho. Pero bueno, la Provincia consideró que era necesario un cambio y eso pasó", dijo.

La semana pasada, Salazar le transmitió a ministro de Producción, Javier Tizado, "la preocupación que significa no tener presidente del consorcio" porque "acá hay que firmar cosas a diario", dijo el jefe comunal. El funcionario de Vidal estaría en San Pedro "jueves o viernes", aseguraron desde La Plata.

"Cuando me consulten vamos a proponer un nombre", dijo la semana pasada el intendente. En el gobierno sonó el del subsecretario de Desarrollo Económico Alfredo Camilletti, aunque no tuvo el consenso necesario entre todos los actores portuarios, por lo que no insistieron.

La danza de nombres incluyó a muchas, demasiadas personas. Hay quienes sostienen que un funcionario provincial sampedrino con muchos intereses en la actividad porturaria buscó ejercer influencia y que hasta habría elevado una propuesta con nombre de exfuncionario de un gabinete local y provincial en tiempos kirchneristas. La administración Vidal también tiene sus candidatos, ligados al sector privado.

Otro de los nombres que surgieron con fuerza esta semana fue el de Eliseo Almada, el secretario general del Supa que representa a ese gremio en el Directorio del Consorcio y que es además subsecretario legislativo, concejal suplente de Cambiemos y miembro del Consejo de Administración de Coopser, como vocal titular.

La semana pasada Almada recorrió el puerto con Salazar y también se refirió, en diálogo con La Opinión, al tema relacionado con la presidencia del Consorcio. Los sindicatos, se sabe, también tienen influencia en la designación, como miembros del directorio.

"Los gremios trabajamos en conjunto con el intendente, con todo el equipo del consorcio. Es una decisión de la provincia, pero que tiene que ser consultada con el intendente", consideró Almada, cuyo nombre cuenta con el respaldo de todos los gremios. El intendente, puesto que es un hombre de su riñón, haría el resto.

"Nosotros creemos en el crecimiento del puerto, la persona que venga tiene que conocer la situación del puerto y estar decidida a cambiar esa realidad. El puerto puede ser uno de los principales motores de mano de obra. En la temporada fuerte puede haber 350, 400 personas. Imaginate si eso se pudiera traducir en el resto de los meses", señaló el secretario general del SUPA la semana pasada.