Escuelas sin transporte: “Estamos viendo otras empresas, pero no es sencillo”, dijo D’Andrea

Desde este jueves, estudiantes de San Pedro que utilizan transporte escolar se quedaron sin servicio luego de que la última licitación quedara desierta ante una única oferta que excedía el presupuesto oficial.

El presidente del Consejo Escolar, Jorge D’Andrea, informó a La Opinión que los pasos a seguir implican la contratación de alguna firma que pueda hacerse cargo del servicio de manera provisoria hasta tanto convoquen al segundo llamado del proceso licitatorio.

El funcionario señaló que están en la búsqueda de empresas interesadas y que contactaron a referentes de Ramallo, Baradero, Arrecifes, Pergamino y San Nicolás en procura de hallar una solución, puesto que mientras tanto no hay servicio para alrededorde 650 estudiantes.

D’Andrea explicó que cuando abrieron los sobres de la lictiación el pasado 25 de agosto, la única empresa oferente, TAP San Pedro, que tenía contrato hasta fin de agosto, presentó una oferta que casi el doble de lo que estipulaba el presupuesto oficial, que es de 5 millones de pesos.

“Como era mucho, consultamos en La Plata. En principio dijeron que no y el lunes tuvimos una reunión con las autoridades provinciales”, señaló D’Andrea. A esa reunión en la capital provincial, el presidente del Consejo Escolar concurrió con Carlos Torrillo, titular de la empresa.

La idea, dijo el consjero, era que el proveedor fundamente su presupuesto, en procura de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, como la diferencia era mucha, no hubo manera de acercar posiciones y se declaró desierta la licitación. Si acordaban con una empresa otorgar el doble de lo presupuestado, dijeron en esa reunión, ello podría causar efecto dominó en el resto de la provincia.

Torrillo ya había avisado en el Consejo Escolar que los números no cerraban y que presentaría una oferta acorde a su realidad. En algunos trayectos del recorrido de colectivos, el incremento por sobre lo presupuestado era del 50 por ciento, en otros del 100. En el servicio de combis, el doble.

El Consejo Escolar, informó D’Andrea, tenía previsto gestionar con el Gobierno municipal recursos del Fondo Educativo para suplir la diferencia que pudiera surgir. “En algunos momentos se ha pagado, pero el 100 por ciento es mucho”, dijo.

Los consejeros saben que la situación no es sencilla de resolver. Si la única empresa interesada en —y con capacidad para— prestar el servicio quedó afuera por presupuesto excedido, no hay mucho más en el horizonte. “No hay empresas tan grandes como para que cubra todo un solo proveedor, puede pasar que se junten algunos y lo hagan como unión transitoria, pero no es sencillo sostener semejante estructura”, analizó D’Andrea.

El Gobierno provincial suele pagaar con dos meses de retraso. De hecho, se espera para los próximos días el pago de julio, tras abonar hace poco lo correspondiente a junio. En el contexto inflacionario actual, la demora se hace notar. En los últimos 60 días hubo un ajuste del 12,5 por ciento y estaba el compromiso de que habría otro en octubre.

“Tenemos que llegar a una solución ya”, dijo D’Andrea y explicó que la contratación directa provisoria mientras preparar el nuevo proceso de licitación “es con un trámite más reducido pero con un trámite al fin”, por lo que va a tener cierta demora.

“Estamos viendo qué podemos hacer, todo depende de los números. La predisposición está, el Fondo Educativo puede hacer un aporte, pero no del doble”, señaló y aseguró que entienden “que la inflación está, que los precios subieron mucho, pero esta es la situación de lo que se puede pagar”.

La institución educativa más afectada es la escuela secundaria Agraria, ubicada en las afueras de Río Tala, que cuenta con alrededor de 300 estudiantes que hacen uso del servicio en ocho colectivos que salían a diario y que ya no están.

Acaso por eso fueron los primeros en organizarse para una movilización que tendrá lugar este viernes a las 10.00 de la mañana en el Consejo Escola, donde concurrirán para pedir explicaciones y una respuesta inmediata a la problemática.

D’Andrea anticipó que atenderá a quienes lleguen hasta el Consejo este viernes para explicarles “esto mismo” que informó a La Opinión respecto lo ocurrido con la licitación del servicio de transporte escolar para el distrito.