Escuela 3: se presentó a la mesa y le dijeron que ya había votado

Un joven fue a votar a la escuela 3 y no pudo emitir sufragio porque las autoridades le informaron que con su documento ya habían votado.

Paul Montes llegó a la mesa 78 y presentó su DNI. “Cuando me piden el documento la presidenta de mesa me dijo que ya había votado, que el voto mío ya estaba hecho”, relató y agregó: “Entraron al cuarto, me devolvieron el documento y dijeron que no podía votar”.

Ante la incertidumbre respecto de lo sucedido, la respuesta a la consulta sobre cómo proceder también lo sorprendió. “Que el otro chico que votó a mi nombre se presente con el papelito, esa fue la única solución que me dieron”, contó.