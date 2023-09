Escuela 13: “El regador pasa justo cuando llevamos a los nenes”

Gabriela escribió: “Quería hacer un reclamo. Ya no se puede más con el tema de llevar a los nenes al jardín Mataderos o escuela 13. Ahora hay que ir por camino de tierra y estaría bueno que el regador no pase, justo a la hora que se sabe que todos los padres vamos a llevar a los nenes. Es terrible, hoy casi me caigo con mis dos hijos en moto porque había mucho barro. Encima se amontonan los que van y los que vienen. Camiones, colectivos, bicis, autos y motos. Ya no se puede más. Que arreglen de una vez la Lucio mansilla. ¡Ya llevan 2 meses! No pude sacar fotos porque había mucho tráfico”.