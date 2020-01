Escandaloso: Investigan robo de 400.000 pesos de la recaudación de la balanza de camiones

En los escritorios de la fiscalía 11 se escriben las primeras líneas de una instrucción que con el correr de los días puede llegar a desembocar en una causa judicial de “alto voltaje” y con características escandalosas.

En principio se investiga el caso de una inspectora municipal encargada de administrar la recaudación del canon que se les cobran a los camiones que pasan a diario por la balanza ubicada en el predio donde funcionó la ex fábrica Coplac, sobre Crucero Gral. Belgrano, quien sostuvo que fue asaltada por una pareja de delincuentes que presuntamente conociendo los movimientos de esa noche, la abordaron y se apoderaron de una cifra cercana a los 400 mil pesos.

A partir de allí se tejieron un sinfín de versiones e hipótesis sobre lo sucedido y donde las responsabilidades son compartidas, principalmente por el método informal de la administración del dinero recaudado y que enmarcan un acto poco transparente del que nadie por ahora quiere hablar en forma oficial.

Según los datos que pudo reunir La Opinión, todo comenzó la noche del jueves 26 de diciembre cuando alrededor de las 22 horas la agente municipal pasó por la balanza a retirar la recaudación de los últimos días. Colocó el dinero en una mochila y se retiró, presuntamente a depositarlo en un cajero de una sucursal bancaria, pero nunca llegó porque al arribar a su casa ubicada en el radio céntrico fue sorprendida por una pareja de motochorros que con los cascos puestos y armados la apuntaron y prácticamente, según relató, le arrebataron el bolso con el dinero para darse rápidamente a la fuga con destino desconocido.

El hecho se registró pasada la medianoche, ya en el día 27, y posteriormente se radicó la denuncia en la Comisaría detallando lo acontecido. Lo particular de caso es que según los detalles de lo sucedido pasaron más de tres horas desde que la mujer retiró el dinero en la balanza hasta que se produjo el robo y eso también sería motivo para que las autoridades municipales inicien un sumario a la inspectora para poder determinar también qué fue lo que pasó con la operatoria. También se buscarán informes sobre semejante monto acumulado tomando como base que el canon que cada chofer abona de acuerdo a la legislación es de 200 pesos. "No puede haber 2000 camiones que se hayan acumulado en pocos días", sostuvo una fuente que conoce de administración pública y entiende que no corresponde que se demoren ingresos del erario público.

A todo esto y con el hecho consumado, lo acontecido en la balanza desnuda una grave situación en el área que está bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad, que tendrá ahora la responsabilidad de iniciar un sumario interno.

Lo extraño es que el mecanismo implementado y que evidentemente parece habitual, se acerca más al de un “almacén de barrio” que a los requisitos de la administración de la comuna. Más aún si se tiene en cuenta que la facturación retirada no sería la mas frecuente puesto que esa jornada comprendía la de Navidad a lo que se agrega que por esos días se realizaba la primera carga de azúcar en el puerto de nuestra ciudad, tarea que coincidentemente culminaba esa misma tarde.