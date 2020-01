Escándalo de la Balanza: El día que Burgos se peleó con un camionero por 200 pesos

El archivo es implacable y nuevamnte arrojó luz sobre las responsabilidades en la percepción del canon por pesaje de cargas. La comuna alquiló en 2017 una balanza y comenzó a percibir dinero por el pesaje de camiones cuyo mecanismo de recaudación desató la semana pasada un debate profundo tras el robo del que fuera víctima la inspectora Carolina Moré.

Una fuerte discusión protagonizaron el camionero Gustavo Etcheto y el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad el 16 de noviembre de 2017 cuando el transportista, que salía de la ciudad cargado con arena, se enteró en la balanza municipal que tenía que pagar 200 pesos por ese control. Así comenzó la historia:

"Así se roba en San Pedro. Te cobran 200 pesos por pesaje de conteol municipal, no te dan factura y, en caso de no pagar, te amenazan, te secuestran el camion y te hacen una multa de 18000 pesos", se quejó el camionero y se preguntó: "A dónde va ese dinero. Por favor que alguien tome cartas en el asunto yo circulaba con la documentacion al día".

El transportista publicó en las redes sociales un video en el que registró todo lo que sucedió. Allí se lo ve bajar del camión y discutir con el funcionario responsable de tránsito, quien se enojó porque el chofer dijo que lo había amenazado. "A mí no me gusta la gente mentirosa", le dijo Burgos.

En el video se ve al camionero, que le habla primero a la Policía Local. "Acá el señor (por Burgos), me dice que tengo que pagar 200 pesos porque si no me tengo que quedar hasta el lunes. Yo no tengo la plata, no me niego, pero me amenaza que me tengo que quedar".

"No sea mentiroso. A mí no me gusta la gente que mienta. Yo no lo amenacé. Le dije que si no tiene los 200 pesos, llame a la arenera. Tiene que pagar, porque es una ordenanza municipal, tiene que pagar el pesaje", le explicó Burgos.

"Cuando estoy en la ruta, me pesan y no me cobran. No puede ser", se quejó el camionero. "Usted está en San Pedro, acá hay un decreto que dice que todo el mundo tiene que pagar. Es el decreto 1110 de 20 de octubre", insistió el funcionario.

Esta nota se remonta a una de las primeras semanas en las que se incorporó el cobro por pesaje en la balanza municipal, el cual fue sancionado por un decreto en el mes de octubre del mismo año y que comenzó a regir el 1 de noviembre.

El sábado por la mañana, en Sin Galera el Director de Rentas anunció que tras lo sucedido cambiarán el mecanismo de rendición y control.