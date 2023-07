“Es un peligro, puede caer para la calle y justo pasar alguien”

Un vecino pidió ayuda urgente por una pared “apoyada sobre el palo de la luz” en la esquina Beaumot y Chivilcoy:

“Yo no me puedo comunicar con ningún número de la municipalidad, que vayan y lo vean. Para ver si hay que dejar que se caiga solo, o por ahí me dan una mano con alguna máquina algo y bajarlo.

Cada vez que llueve pasan con la máquina, van comiendo el zanjón y ya la pared no tiene dónde estar apoyada. Con la lluvia de ayer, la tierra se ablandó y la pared se abrió. Ya estaba un poco caída, pero no estaba como está ahora”, explicó y reiteró:

“Yo lo que necesito es que vayan ahí. Caer, va a caer para el lado de la calle, para adentro no va a caer. Pero está apoyado en el palo de la luz. Es un peligro si justo pasa alguien”.