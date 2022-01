Oscar Ferreras, es un vecino de la zona rural que como otros tantos vienen padeciendo desde hace un tiempo largo la inseguridad que tiene a mal traer al campo.

Los hechos de los últimos días también los movilizó y no solo por el preocupante hecho que sufrió el empresario Oscar Andreani sino por cómo se movieron las autoridades con respecto a este caso.

El autor de la nota, propietario de Cabañas Leime, en el paraje La Buena Moza, reflexionó al respecto y en una nota dirigida a Lilí Berardi, directora de La Opinión y Sin Galera, expresa lo que sienten por estos días los vecinos de la zona rural, que ven cómo pasan los días y todo sigue igual, que los discursos son solo promesas y los robos se incrementan hasta alcanzar el preocupante promedio de entre tres y cuatro hechos por días… sí, como lo leyó.

“Estimada Lili, quería comentarte algo no muy novedoso en estos tiempos en San Pedro”, comenzó diciendo.

“LA INSEGURIDAD, aquí en zona rural estamos abandonados a la buena de dios…

Todos los días hay robos e intentos de robo, días pasados vimos el triste episodio ocurrido a

Oscar Andreani, y salto en los medios nacionales por ser un empresario importante, se movilizaron 200 policías y hay 9 arrestos en pocos días”, manifestó el vecino.

“Obvio, nos solidarizamos con lo que le pasó que debió ser una terrible experiencia para él y su familia.

Pero esto me lleva a una pregunta, porqué los vecinos “comunes” no tenemos derecho a este tipo de asistencia y seguridad por parte de la justicia y la policía, ES SOLO PARA GENTE IMPORTANTE la seguridad en san pedro?”, se preguntó.

“En zona rural ocurrieron robos a mano armada con violencia para los damnificados, y no vimos esa movilización policial y de la justicia para esclarecerlos”.

“Hace 22 años que estamos en esta zona de la Buena Moza y durante muchos años tuvimos seguridad, la patrulla rural recorría día y noche la zona, incluso entraban a los campos a charlar con los vecinos, nos pedían dejar las tranqueras abiertas para que ellos en la madrugada entraran a recorrer los campos.

Todo esto hace AÑOS que no pasa, no se ve una patrulla en tareas de prevención ni por casualidad”, aseguró.

“Seguro dicen no hay recursos etc., etc., pero más que recursos no hay VOLUNTAD de hacer las cosas, recuerdo en unas de las tantas crisis Argentas… un comisario de la rural con vocación de servicio nos dijo, no nos dan plata para gas oil y él mismo organizó que los vecinos que queríamos colaborar pagáramos en la estación de servicio directamente litros de gas oil para que lo usen en prevención. Para evitar suspicacias que el dinero tenía ese objetivo”, recordó Ferraras.

“Sin recursos pero con ganas, voluntad y vocación de servicio se puede hacer mucho. Los vecinos estamos para colaborar con la policía.

Por favor necesitamos seguridad para nuestras familias, aunque no seamos empresarios importantes pagamos los impuestos y no merecemos quedar abandonados a merced de los delincuentes. Tenemos que organizar patrullas armadas de vecinos?, no creo que sea la solución. Pero tampoco nos podemos dejar hacer lo que nos están haciendo los delincuentes”, manifestó indignado por lo que está sucediendo.