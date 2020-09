Es oficial: La Liga Infantil no tendrá más actividad hasta el 2021 por el coronavirus

Tal adelantó La Opinión el 31 de agosto, la Liga Infantil (LDI) no llevará a cabo torneos de fútbol para ninguna de sus categorías en 2020 por la pandemia de coronavirus y la actividad se reanudará el año próximo.

El presidente de la entidad, Eduardo Oilher, encabezó este lunes por la noche en una reunión virtual vía Zoom junto a delegados de casi todos los clubes afiliados a los que le comunicó la decisión y no tuvo objeción alguna sobre no desarrollar el Apertura y Clausura para ambas ramas, masculina y femenina.

Además, se planteó que en la temporada 2021 la división 2008, que reglamentariamente termina su participación en "cancha chica" el presente año, tendrá al menos un certamen más para que los chicos puedan despedirse jugando teniendo en cuenta que en lo que va del año no pudieron hacerlo. Incluso, la LDI acordó en un encuentro con dirigentes de la Liga Sampedrina (LDS) organizar el calendario para que a los jugadores no se le interpongan los partidos. También, el objetivo es que cuenten con prórroga para armar la 2014 porque sin actividad la mayoría no pudo conformarla.

En 2020 la LDI sólo pudo desarrollar el Torneo de Verano para 2013, 2011 y 2009 masculinas y U9 y U12 femeninas

La reunión también fue provechosa para recordarle a las entidades afiliadas que están prohibidos los entrenamientos en la cuarentena hasta tanto la Municipalidad permita los deportes conjuntos. Incluso, la LDI le aclaró a los clubes que sólo se podrá regresar si, ya con el aval del Gobierno local, se realiza otra reunión en la que se otorga el permiso. Desde que comenzó la pandemia, al menos dos veces la Liga Infantil publicó comunicados para recordar que no se pueden llevar a cabo prácticas porque detectó que un club lo hizo.

En 2020 la LDI sólo pudo llevar a cabo entre febrero y marzo el Torneo de Verano que fue para las categorías 2013, 2011 y 2009 masculinas y U9 y U12 femeninas siendo la primera vez en la historia que hubo actividad oficial para niñas. Posteriormente, previo al inicio del Apertura, la actividad se frenó por la pandemia.