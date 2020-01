Eran 430.000 pesos los que tenía la inspectora a la que le robaron la recaudación de la balanza de camiones

El robo de una importante suma de dinero a la inspectora municipal encargada de retirar la recaudación de la balanza de pesaje de camiones abrió una investigación por el delito en el ámbito judicial, otra por la conducta que debe evaluar el municipio en el ámbito administrativo y una tercera que serán las consecuencias políticas y contables de una modalidad de recaudación que vulnera las normas de transparencia en varios aspectos.

Con esos tres frentes bajo el análisis periodístico, La Opinión logró formular algunas preguntas relacionadas al caso en la conferencia de prensa en la que fueron presentados nuevos funcionarios en el área de Inspección que depende de la Secretaría de Seguridad de Eduardo Roleri quien se mostró esquivo a hablar del tema hasta que no se sustancien pasos que considera claves para determinar qué sucedió en las primeras horas del 27 de diciembre cuando la agente Carolina Moré salió con 430.000 pesos del predio del depósito municipal y fue interceptada por malvivientes cuando llegaba a su domicilio. Entre la salida desde Crucero General Belgrano hasta su casa, estiman que pasaron unas tres horas en las que circuló con "los bolsos de dinero".

El jueves por la noche, cuando este medio contactó al Secretario de Seguridad antes de publicar la noticia, dijo "no dudamos de ella en ningún momento" y confirmó que se labraría un sumario administrativo para que quede claro el accionar de la agente. El viernes por la mañana, en la presentación de Luis Caramún como Director de Tránsito por Ángel Burgos y de Luciano Arias como Director de Coordinación y Administración en lugar de Juan Almada Roleri se volvió referir a la cuestión y sostuvo: “Fue una acción en la que se conjugaron muchas cosas para que tuviera ese monto de dinero que es mucho menos del que salió publicado, ni cerca es. Es grave que haya sucedido. No voy a hacer muchos comentarios porque hay sumarios penales y administrativos y no quiero perjudicar las investigaciones”.

Además, a pesar de que sostuvo de que la cantidad de plata es inferior a la suma que La Opinión accedió a través de la denuncia prefirió no dar a conocer el número y aclaró que “el hecho ocurrió”. “Fue un asalto del que tenemos elementos probatorios de que el hecho ocurrió tal cual se denunció. Vamos a esperar el avance de la causa penal y administrativa para ver cuáles son las responsabilidades de cada uno”, cerró.

Lo que no se evaluó aún es el impacto que tiene para quienes día a día pasan por la balanza, saber que los 200 pesos que pagan por cada camión, forman parte de un mecanismo cuyos controles son débiles si se busca el apego a los requisitos que la propia administración pública debe ejecutar para garantizar que tributos y cánones lleguen a las cuentas que luego debe monitorear el Tribunal de Cuantas.

Al mismo tiempo de confirmarse que de noche y en soledad le fue confiado a una empleada la suma de 430.000 pesos, está claro que la rendición de esa suma corresponde a varios días de pesaje y unos 2150 camiones si se toma como parámetro el monto impreso en el ticket que por ejemplo pagan los areneros.

Según trascendió, habrá monitoreo de cámaras de seguridad callejeras para determinar el recorrido de la inspectora y tratar de dar con los motochorros que le arrebataron poco menos de la mitad del dinero con el que circulaba.