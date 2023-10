Macarena escribió: “Acabo de entrar a un local de ropa en calle Ruiz Moreno, y el empleado o propietario me echó diciendo que vea la ropa sólo desde la vidriera. Llegué a la puerta y me dijeron: ‘Si, negri ¿Qué necesitas? y le respondí: ‘Nada, vengo a chusmear un poco la ropa y me dijo: ‘No, lo podés ver por la vidriera’. Fue educando, pero la verdad no entiendo para qué tiene un local de ropa si no podés pasar a verla”.