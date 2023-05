Entrega de leche en escuelas: hubo reclamos por “la cadena de frío”, pero es larga vida

Esta semana, durante la entrega de módulos alimentarios en escuelas, hubo un reclamo que se repitió en varias familias que enviaron sus consultas a La Opinión para preguntar por qué la leche, que antes se entregaba en polvo, este mes se entregó en sachet.

“Quiero hacer mi reclamo: entregan los módulos con esta leche sin cadena de frío, no estoy disconforme con lo que dan pero me parece que esta leche necesita refrigeración”, planteó una mamá que recibió la caja en la escuela 1.

Desde el Consejo Escolar explicaron que son leches larga vida que se comercializan en “sachet” y no en Tetrabrik, como habitualmente se ve en el mercado. “Hay que leer”, señaló una consejera escolar para indicar que el envase dice “Larga vida” y que puede almacenarse sin refrigerar, hasta el momento de abrir para consumir.

La leche larga vida en sachet de la marca Cremigal es una de las primeras en el país en comercializarse con ese formato. Desde 2021 está en el mercado y, como manifestaron los padres, muchos desconocen su existencia. “Yo no lo sabía, disculpen mi falta de información, pensé que el sachet era sólo para leche fresca”, aclaró luego una mamá.

“Nuestra leche en sachet larga vida no necesita frío, en otros países de latinoamérica es muy común. El proceso de pausterización es igual que la de la cajita, pero bueno lo que cambia es el packaging. Este sachet no es el mismo que tenés en uno de corta vida o yogurt, tiene otras protecciones, hace que no tengas problemas con eso”, indicó en una entrevista Celeste Valenti, socia gerente de la empresa radicada en Entre Ríos.