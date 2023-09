Enfermera valiente: retuvo al hombre que circulaba en la bicicleta que le robaron

“Yo estaba sola con el tipo y me puse así, puse las dos piernas ahí en la rueda delante de la bicicleta y no lo dejé mover al tipo, porque te indigna, te indigna todo esto”, dijo Nélida Raquel Bustamante, una conocida enfermera sampedrina que fue victima del robo de su bicicleta. Como si hiciese falta aclaró: “Yo lo único que sé es trabajar, laburar, que para eso estudié“.

Publicidad

No era la primera vez que le hurtaban un rodado. Ya había perdido su moto hace tiempo atrás y cuando el parte policial del viernes llegó a La Opinión, la curiosidad ganó la redacción: una mujer había recuperado su rodado “solita”.

“Lo que pasó es que hace dos semanas me robaron la bicicleta. Yo soy enfermera. Trabajo con pacientes de internación domiciliaria desde que dejé de trabajar en clínica”, contó el viernes por la noche cuando ya había pasado por el trance de pararse frente al hombre que pedaleaba en su rodado.

“Me agarré estos trabajos de empresas que también son privadas y trabajo para tres empresas. Soy hace mucho enfermera y me dedico a esto, siempre trabajando en la salud. Y cuando salgo de atender a la paciente, que viene a ser la mamá de un bioquímico, me encuentro que me habían robado la bicicleta con candado y todo“, agregó respecto al momento en que se dio cuenta que había perdido otra vez.

“La verdad que yo ando en bicicleta, me recorro San Pedro entero, porque a mí me robaron la moto. Yo tenía una Yamaha 110 de color roja, nunca más la pude recuperar; nunca más la pude encontrar, supuestamente porque yo confié mucho en las personas que cuidan de nosotros, que me iban a buscar la moto y nunca sucedió esto”, reflexionó.

Luego se refirió a las circunstancias en la que logró divisar la bici. “Justo como estaba tan feo que lloviznaba a la mañana, me llevó mi hijo en el auto. Entonces, como yo ando con un poco de otitis no quiso que yo me mojara, entonces me llevó en el auto. Y en eso vimos a este sujeto en plena calle 3 de Febrero”.

“Me dice mi hijo: mirá mami, esa es tu bicicleta. Y la miro, y sí, era mi bicicleta. Lo empezamos a perseguir, despacito, despacito, mientras mi hijo llamaba al móvil. Llamó al 911 dos veces, pero como nos cambiaba de calle, le digo a mi hijo pará que yo me bajo mientas él llamaba a la Comisaría. Y bueno, me bajé y lo agarré“, detalló sobre lo ocurrido esa mañana.

“Le empecé a preguntar y a decir que esa bicicleta era mía, que me la habían robado en un domicilio que yo estaba atendiendo una paciente y que me la robaron con candado y todo. Le pregunté si era él quien la había robado”, contó.

“No, yo la compré en 5.000 pesos”, respondió el sujeto que para avanzar tenía que atropellar a la enfermera ya que lo tenia atrapado.

“Digo yo, ¿a quién se la compró usted?. Dijo que se la compró a un pibito. Bueno, entonces yo empecé a decirle que cómo podía ser él que compraba una bicicleta a 5.000 pesos sin tener recibo, sin tener nada”, agregó.

Minutos después llegó un patrullero, bajó un policía, introdujo al sujeto en el vehículo mientras cargaban la bicicleta y lo trasladaron a la Comisaría.

Nélida y su hijo los siguieron y más tarde se dio cuenta que por las referencias podía tratarse de alguien que vive en inmediaciones de su domicilio o trabaja en una chatarrería. Aún así, buscó la factura que demostraba que se trataba se su rodado y se lo devolvieron.

“La verdad que estamos viviendo mal, estamos viviendo muy mal, cosas que pasan todos los días, que te roban, yo la saqué barata, porque aunque yo no estuviera con mi hijo y encontraba la bicicleta mía, yo iba a hacer lo mismo”, aseguró la víctima que no se cansaba de repetir su situación.

“Yo soy una persona laburadora, porque yo laburo de muy jovencita, de los 17 años que estoy trabajando en la salud, todavía no me había recibido de enfermera que estaba trabajando ya, y esto me indigna mucho que me pase, no solamente a mí, sino todas las cosas que uno está viendo, que ve todo día a día”, se quejó.