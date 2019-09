Encuentro de cantautores con visitas internacionales en Cuarta Pared, con la canción como eje

La sala Cuarta Pared será escenario este fin de semana del primero encuentro de Cantautores, que reunirá en tres días de conciertos a escritores de canciones de Brasil, Uruguay, Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, Baradero y San Pedro.

"La idea es reunir artistas que llevan muchos años apostando a cantar sus canciones, y poder compartir estas propuestas con el publico de San Pedro, señalaron desde la organización, a cargo de la sala de Almafuerte e Independencia junto artistas independientes.

Serán tres noches de shows, viernes, sábado y domingo, con propuestas diversas que tienen como eje la canción como forma. Las entradas están disponibles en las librerías Abelardo, ubicada en la Peatonal, y Posdata, de Salta y Las Heras. Cuestan 150 pesos por noche y también puede adquirise una promoción de tickets para las tres jornadas por 300 pesos más disco de regalo.

La reconocida cantante Cecilio Gauna y el bajista brasileño de la banda Ciro y Los Persas, Broder Bastos, encabezan esta grilla en la que aparecen tres créditos locales: Julián Marocco, Rafael Flaiman y Nico Aulet, uno de los impulsores de la movida.

Los conciertos comenzarán el viernes a las 20.30. Abrirá la noche el sampedrino Julián Marocco, guitarra y voz de la banda folk-pop-rock Musgo, que presentará un set de canciones que compuso para presentarlas en formato solista tras un viaje por Uruguay y Brasil que forman parte de su proyecto Esferas.

Tocará luego Clara Aita, compositora y docente miembro de una camada de artistas que proponen une nueva mirada sobre la música popular latinoamericana. Cuando escampe es el título de su disco, coproducido junto a Nicolás Rallis.

El cierre de la primera jornada estará a cargo de Bichos de Frontera, el proyecto del cantautor uruguayo Daniel Martínez, oriundo Rivera y criado en el Chuy, pueblos fronterizos entre Uruguay y Brasil. Sus canciones traen las experiencias de esas ciudades y pueblos olvidados de un país pequeño pero bastante más grande que Montevideo.

El sábado, la música comenzará a las 20.00 con el sampedrino Rafael Flaiman, voz y guitarra de la banda Madreperla, que desde hace un tiempo viene presentándose en formato acústico solista con sets en los que, ademas del rock que atraviesan su obra, aparecen influencias de la trova rosarina, el chamamé, el folklore argentino y latinoamericano, el bolero y otros ritmos que confluyen en sus canciones.

Luego tocarán las Guitarras Gualeyas, grupo de la ciudad entrerriana de Gualeguay, integrado por Nadia Ojeda, Juan Martín Caraballo y Valentín Cosso, cuyo último disco está enfocado en la obra del acordeonista Abelardo Dimotta, uno de los chamameceros más importantes de la historia de Entre Ríos.

También actuará el sábado Nico Aulet, el cantautor que en 2015 se instaló en San Pedro con gran recepción en el público local, que lo adoptó como propio rápidamente. Coordinador de la experiencia Música Esperanza en Vuelta de Obligado, estrenará en este show nuevas composiciones que formarán parte de su próximo disco.

El cierre de la segunda jornada estará a cargo de Cecilia Gauna, que durante la tarde brindará un taller de canto circular, basado en los métodos de Bobby Mc Ferrin. Cantante lírica que integró el Coro Polifónico Nacional, el Grupo Música Ficta y el Coro Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, su trabajo junto a Mercedes Sosa, Jairo y Ariel Ramírez le ganó un lugar en la música popular. Tocará piezas de sus tres discos.

El domingo, a las 19.30, abrirá la jornada la cantante platense Carla Meschini, quien tomó notoriedad en la capital bonaerense con la banda Barro. En proceso de grabación de su primer disco junto Tano Bragoni, en guitarra y arreglos, llega a San Pedro para compartir sus canciones.

Luego será el turno de Juan Sebastian Concilio, director de coros nacido en Baradero, quien tras su paso por bandas de rock dedicó su tarea como compositor a la música de raíz folklórica. Y que no Falte Nadie se llama su disco debut, donde conjuga sonidos eléctricos con gatos, zambas y chacareras.

El cierre estará a cargo de Broder Bastos, el bajista brasileño de Ciro y Los Persas que grabó los conocidos discos de Bossa n' Stones, que ahora, también, forma parte de Gauchos of the Pampa y que ya estuvo en San Pedro para presentar su disco solista, Pequeno grande mundo, en el que sus canciones pasan por la bossa nova, baião, xote, samba, etc.