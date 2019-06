Encontraron un auto que había sido robado de la vía pública

Esta mañana vecinos alertaron a la policía por un auto Fiat Palio color gris que se encontraba estacionado en calle Alvear al 1800 aproximadamente, que parecía estar abandonado. Se trata del segundo hallazgo por situaciones similares en apenas 24 horas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, pudieron constatar que se trataba de un auto que había sido sustraido entre la noche del domingo y la madrugada de este mismo lunes, y que fue abandonado en ese barrio con algunos daños. "Después se supo que lo habían sacado de domicilio de las provincias", explicó el Comisario Andres Galiano.

"Yo trabajo de repartidor y esta mañana iba en el camión y cuando pasé un pibe lo dejaba y se iba corriendo. Me pareció que con la bateria. Entonces llamamos a la policía, pero yo no me pude quedar porque tenía que seguir trabajando", indicó un testigo a La Opinión.

El otro hecho similar había ocurrido el domingo en calle Manuel Iglesias y General Pueyrredón con auto Renault 11 que había sido robado en General Pueyrredón al 700 a un hombre de 76 años.