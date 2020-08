Encontraron incendiado un auto robado al padre del concejal Damián Lafalce

Un Renault Scenic denunciado como robado por el empleado municipal de la Secretaría de Seguridad Aldo Lafalce, padre del concejal de Juntos por el Cambio Damián Lafalce, fue hallado totalmente incendiado este martes por la tarde en un camino rural.

Personal de la Dirección de Tránsito que intentaba retener unos caballos sueltos en un callejón ubicado detrás de la antigua perrera municipal halló el vehículo abandonado y completamente dañado por el efecto de las llamas.

Aldo Lafalce había denunciado el robo de su automóvil este martes por la mañana, cuando al levantarse y salir de su casa, ubicada en Boulevard Moreno al 1000, se percató de que el coche no estaba.

"Me lo afanaron entre anoche y esta madrugada, me lo afanaron en la puerta de mi casa", dijo el empleado municipal en diálogo con La Opinión y agregó: "Nadie vio nada, nadie escuchó nada".

"A las ocho menos cuarto de la noche lo estacioné y me metí en casa. A las 23.30 apagué la tel, cuando terminó una serie que miro siempre, Tipo 4.30, 5.00 me levanté al baño, pero no escuché nada de nada escuché. Cuando me levanté, me bañé y salía para ir a pagar la luz, no estaba el auto", contó.

"Lo llamé a Roleri y mandaron el patrullero", relato Lafalce, a quien este martes, pasadas las 20.00, la policía le informó del hallazgo. "Me dijeron que lo encontraron incendiado, todo prendido fuego".

"No sé qué puede haber pasado, yo no tengo drama con nadie ni nada, al contrario: siempre estoy dando una mano, llevando gente que necesita ir al médico y cosas así", dijo en relación a eventuales sospechas y agregó: "Me cortaron las piernas, porque yo andaba para todos lados con el auto".

El propietario del rodado contaba con el seguro correspondiente contra este tipo de siniestros por lo que deberá comenzar el trámite pertinente para reclamar el pago del monto por el que el Renault Scenic con GNC esaba asegurado.