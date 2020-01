En su paso por San Pedro, Adrián Biglieri brindó otra exhibición en Pescadores

El padelista Adrián Biglieri, afincado en Europa desde hace varios años, está de paso por San Pedro y aprovechó para brindar algunas exhibiciones, primero en Náutico y el sábado en Pescadores donde compartió la cancha que la entidad tiene en el predio de la costanera con su hermano Luis, Víctor Villarruel, Juan Ignacio Albanese y Fernando Díaz, cuatro de los mejores exponentes locales.

En el primer duelo, Biglieri se impuso con Villarruel a Díaz-Bargas y en el siguiente a Díaz-Albanese. Posteriormente, compartió un encuentro con su familiar y perdieron ante Díaz-Bargas. Por último, nuevamente con Villarruel fueron superados por Albanese-Bargas.

"Para nosotros la visita de Adrian es un evento de prestigio y lo valoramos por eso lo invitamos a través de su hermano Luis que es nuestro profesor de tenis", relató a La Opinión Analía Sibilla, integran de la Subcomisión de Pádel y protesorera del club. Además, sobre el evento y los proyectos que llevan adelante, señaló: "Fue una jornada inolvidable para esta subcomisión que trabaja incansablemente para no sólo fomentar este deporte que había sido olvidado sino que ya estamos con la segunda cancha iniciada, piso terminado y los 15.000 ladrillos comprados".

Posteriormente, hubo un certamen de sumatoria 10 que ganaron Gastón Parera y Juan Cabrera al derrotar en la definición a Adrián Eibaa y Gabriel Rodríguez.

Adrián Biglieri es el padelista local que más se destacó y más alto trepó en la actividad. Actualmente vive en Tarrasa, localidad ubicada a alrededor de 20 kilómetros de Barcelona en España; se retiró a fines de 2019 del Circuito Catalán en el que compitió diez años de los cuáles en nueve lideró el ranking gracias a los excelentes resultados que obtuvo en los torneos en que compitió.

Consultado por La Opinión a principios de diciembre del año pasado, el sampedrino de 44 años aclaró que dejará de participar en campeonatos de esa federación que "remunerada" pero que seguirá en actividad: "Seguiré jugando por equipos en Italia y en el polo por lo que voy a seguir en actividad pero sin tanta asiduidad. No voy a jugar todo los fines de semana, sino ocho fines de semana al año y después me voy a dedicar a hacer clínicas y formación. Voy a poner una academia acá y me voy a dedicar a la formación".

Sobre por qué decidió dejar de competir a pesar de que figura quinto en el escalafón individual, aclaró que debe dedicarse a sus "hijos" ya que "todos los fines de semana estaba jugando". Y agregó: "Fue un sacrificio enorme. Muchos medicamentos para desinflamar los fines de semana cuando llegaba al domingo muy contraído. Se juegan cuatro partidos muy juntos y es un sacrificio enorme. Hay que descansar y dedicarse a la fomración".

Por último, respecto a su temporada, analizó que le fue "bien" y conformó la tercera mejor pareja del Circuito Catalán: "Terminé de manera digna este año, perdí sólo una vez en primera ronda en los 23 torneos que jugué y el resto fueron semifinales, finales y torneos ganados. Fueron muy buenos resultados y es un orgullo terminar así. Le gané a la pareje número 1 dos veces, tres veces a la 2 y ellos me ganaron también, estuvo peleado. Tuve buenos resultados sin jugar con el compañero habitual en el último torneo".

A fines de 2001, en medio de la crisis en Argentina, Biglieri armó las valijas y partío rumbo a Europa. Primero vivió en Coimbra, Portugal, y tres años después se mudó a Madrid, España. En 2008 se asentó definitivamente en Tarrasa y en 2010 comenzó a jugar en el Circuito Catalán que lideró durante nueve calendarios seguidos con su compañero Enric Sanmarti Beleta. Junto a él, Biglieri fue campeón en gran parte de los torneos en los que participó, entre ellos en el Campeonato de Cataluña seis veces, y se dio el lujo de estar en certámenes profesionales del Circuito Mundial. Incluso, la Federación Catalana (FCP) también reúne a deportistas que lo hacen asiduamente en el nivel más importante del planeta.