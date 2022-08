En medio del debate por aumento de boleto, Vercelli pagó sólo la mitad del sueldo a los trabajadores

La empresa prestadora del servicio público de transporte de pasajeros, Vercelli Hermanos (EVHSA), abonó este viernes el sueldo a los trabajadores de San Pedro pero sólo hizo efectivo la mitad de los haberes, confirmaron choferes que se desempeñan en esa tarea.

En audios que circulan entre los empleados, hay una voz que explica que la decisión de la empresa de no pagar el total de los salarios obedece a que “la Municipalidad les debe tres meses de subsidio”, aunque ese es un problema con Nación y Provincia. Lo que discute Vercelli con el Estado local es el aumento del boleto.

EVHSA, al igual que todas las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), suspendió servicios en el marco del reclamo por las demoras en el pago de subsidios y en los recortes de los montos, a pesar de la problemática inflacionaria y de la paritaria del sector.

Por eso las localidades ya no cuentan con el primero y el último servicio que estaba estipulado, lo que provocó quejas de lo usuarios porque generó complicaciones en quienes utilizan el servicio, sobre todo en quienes trabajan o estudian en la cabecera y deben cumplir horarios.

Sin embargo, no es la Municipalidad la que dispone los subsidios y tampoco es ya, como ocurrió en un breve lapso durante la gestión Vidal, la que recibe el dinero y lo transfiere a las empresas, por lo que no podría ser esa la razón para no pagar el total de los sueldos de los empleados.

Fuentes allegadas a los trabajadores confirmaron que en San Nicolás y en Ramallo sí pagaron el sueldo completo, por lo que la situación de la retención de la mitad se habría dado sólo en San Pedro, donde la empresa discute con el Gobierno un nuevo aumento del boleto.

Tras el incremento del 50 por ciento en abril, la paritaria de la UTA y la situación inflacionaria que atraviesa el país obligó a Vercelli a solicitar un nuevo aumento de tarifas. Según la fórmula polinómica, debería ser otra vez de alrededor del 50 por ciento.

Sin respuestas por parte del Ejecutivo, la empresa volvió a plantear la necesidad del incremento y comenzó el debate, que incluyó reuniones en el Concejo Deliberante para analizar en conjunto la situación, puesto que los ediles son los que deben aprobar la ordenanza que autoriza el aumento.

La discusión comenzó con un 42 por ciento y bajó hasta el 30. El Gobierno propone que el incremento no supere el 20 por ciento y que sea el último del año, con la condición, además, de que Vercelli reponga los servicios que recortó.

Generalmente, el aumento de boleto es inferior al que establece la fórmula polinómica, teniendo en cuenta particularidades como la falta del servicio urbano, que se discontinuó por falta de uso por parte de la población, y que aparece en el contrato.

Pero la fórmula también aparece en el contrato, por lo que siempre hubo un acuerdo entre la empresa y el Municipio para equilibrar tarifas y servicios, de acuerdo a las necesidades de los usuarios.

Por ahora, no hay acuerdo y la problemática se agrava por el recorte de servicios y el pago de la mitad de los sueldos de los empleados, lo que podría derivar en un paro de la UTA si no hay una resolución en los próximos días respecto del depósito de los haberes.

El contrato también dice que ante el incumplimiento el Estado puede tomar las unidades y hacerlas funcionar, una medida extrema que no está en el horizonte del Gobierno, que espera resolver el conflicto mediante el diálogo en un acuerdo con la empresa, que además tiene el frente abierto con Nación y Provincia por el tema de los subsidios adeudados, un monto que rondaría los 6,5 millones de pesos.