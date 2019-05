En el reality que se grabó frente al Merendero de Raquel, Agustín Esquivel fue elegido para la Selección Argentina de Potreros

La producción de "Que vuelvan los potreros", reality que se emite por la TV Pública y produce Fox Sports, grabó el sábado en la cancha de fútbol ubicada frente al Merendero de Raquel una emisión del programa y eligió a Agustín Esquivel para integrar la Selección Argentina de Potreros.

"Fui a probarme y quedé yo sólo. Muy contento de ir a la selección, gracias a Dios se me abrieron las puertas. Fueron a mi casa con las cámaras, me entrevistaron a mí y mi familia para ver como vivíamos. Me pone muy contento porque es la primera vez que me pasa y uno jugó siempre en un potrero también", relató a La Opinión el joven que se desempeña en la primera de Independencia quien, al mismo tiempo, explicó que en las próximas semanas deberá jugar "un partido con Atlas" y deberá viajar "a San Juan una semana".

En la emisión del programa que conduce Cecilio Flematti estuvo el reconocido actor "Roly" Serrano quien participa de la serie El Marginal cuya tercer temporada comenzará en julio y comentó el partido que disputaron alrededor de veinte jóvenes de diferentes barrios de San Pedro. "La idea fue buscar varios chicos de la zona que no sean solamente de un barrio y armar un partido para que quede seleccionado uno", contó el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, que se encargó con el Subsecretario de Desarrollo Humano, Fernando Negrete, de "armar el programa" y buscaron a los "chicos" además de "decidir en qué cancha" llevar adelante la iniciativa.

"Que vuelvan los potreros" relató la historia de cada uno de los futbolistas y, también, le realizó una entrevista a Raquel quien está a cargo del merendero del barrio y asiste día a día a muchos chicos necesitados. En la emisión también participó el intendente, Cecilio Salazar, quien acompañó a la producción.

Esquivel es uno de los jugadores más queridos en Independencia por su trayectoria en el club y apego a la camiseta. Incluso, integró el plantel campeón del Apertura 2017 y marcó un tanto en la final de vuelta ante Sportivo y actualmente es titular en el elenco dirigido por Gabriel Guereta.

¿Qué es "Que vuelvan los potreros"?

Según señala la web de la TV Pública, es un "docu-reality deportivo y social que recorre las canchitas de fútbol del país para armar la Selección Argentina de Potreros". La conducción está a cargo de Cecilio Flematti quien va a buscar a aquellos que se destacan dentro de lo más profundo de la cultura social del deporte más popular de la Argentina. Además, conecta los semilleros de la vida social futbolística con las historias de vida de sus protagonistas, sus amigos y entornos familiares. Se destaca especialmente su procedencia y prácticas de su vida cotidiana y su mundo social.