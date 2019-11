En Banca Abierta, vecinos les pidieron un "gesto ético y social" a los concejales: que cobren la mitad de dieta

Liliana Montero, en representación del grupo La Vecindad, hizo uso de la Banca Abierta en el Concejo Deliberante para, en un hecho inédito en la historia sampedrina, pedirles en la cara a los concejales que se bajen las dietas y que revean el anteproyecto de presupuesto del cuerpo aprobado para 2020, confeccionado con el mayor monto posible de sueldo de los ediles y que, según el cálculo del propio HCD, tendrá un costo de 114 mil pesos por cada uno, sólo en dietas, el año que viene.

La propuesta del grupo, en voz de Montero, fue concreta: que se bajen las dietas a la mitad de lo actual para reducir el costo de la política en el Concejo Deliberante. Con el último aumento, la dieta pura quedó en alrededor de 88.500 pesos y la idea es que esa base sea de 44.250 por edil.

Acompañada en el recinto por los integrantes de La Vecindad, la jubilada profesora de historia comenzó su exposición quejándose por "un pensamiento demasiado estrecho y discriminatorio", en relación a, señaló, "aquellos que piensan que hemos sido convocados por un medio de prensa o por el Centro de Comercio". En ese sentido, aseguró: "Gracias a Dios somos mentes libres, pensantes, que podemos tomar nuestras propias decisiones".

"Nuestra propuesta es, concretamente, reducir los gastos del concejo y especialmente las dietas de los concejales", dijo y le habló a quienes "pueden estar defendiendo un interés particular, que pueden vivir de eso y también sus familiares o jubilados", a quienes les dijo: "Nosotros también defendemos un interés personal: estamos agobiados del pago de tasas e impuestos, que es también un interés comunitario".

"Estamos cansados, agobiados de un Estado monstruo y devorador sostenido por el pago de impuestos y tasas", dijo Montero y leyó datos de la evolución de las tasas en relación al incremento de la energía eléctrica, entre enero de 2005 y enero de 2019: "Las tasas de ABL aumentaron hasta 50 veces y la luz casi 26 veces".

"Debería ser un honor trabajar para la comunidad y que cada uno viviera de su trabajo. Muchas veces se sacan los ojos para ocupar un cargo", disparó y agregó que muchos lo hacen en relación a la jubilación. "Lo más alarmante es la incapacidad e ineficiencia en la gestión", señaló.

"Es necesario un gesto político", dijo la representante de La Vecindad. "Un gesto ético y social de parte de la dirigencia, específicamente de ustedes", planteó y aseguró: "Estamos dispuestos a colaborar, a aportar ideas. Esperamos que haya un apoyo de parte de ustedes para hacerlo extensivo a los otros poderes y a los otros niveles".

"Exigimos más trabajo y producción en beneficio de todo San Pedro, dejando de lado los egoísmos partidarios", dijo en relación a los proyectos que duermen en comisión porque el oficialismo no los trata por haber sido presentados por la oposición, como les aseguraron desde el bloque Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana.

"Proponemos la reducción del gasto del Concejo Deliberante y concretamente la reducción de las dietas a la mitad de 3,5 (actual) o como máximo a dos veces el sueldo básico de la categoría inferior establecida" en la Ley Orgánica de las Municipalidad. "Esperamos una respuesta favorable, que sea ejemplificadora y que parta orgullosamente de nuestra ciudad", finalizó.

Liliana Montero tuvo un intercambio con la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero, que tomó la palabra tras la Banca Abierta.

"Quiero aclarar que esto no tiene interés particular, este cuerpo es un organismo de la Constitución que recientemente ha sido puesto a consideración de la ciudadania y hemos sido elegidos a través del voto, no hay un interés particular", dijo Otero.

"Trabajamos para la sociedad. Todas estas inquietudes van a estar a consideración del cuerpo. No estamos haciendo nada que la ley no nos permita", aseguró la presidenta del HCD. "Conozco la Constitución nacional y la provincial", respondió Liliana Montero.