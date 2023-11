Emprendedora allanada por mercadería robada a La Bomba aseguró que compraba “de buena fe” hace “seis meses”

Tras el allanamiento en Río Tala en el que la policía secuestró una gran cantidad de mercadería importada que había sido robada del depósito del reconocido comercio del rubro bazar y juguetería La Bomba, la emprendedora allanada aseguró que fue estafada, compró todo de buena fe y que desde hace más de seis meses tenía vínculo comercial con la persona que le vendía.

La investigación comenzó cuando el comercio detectó el faltante de productos de muestra que ingresaban al depósito para ser catalogados. La aparición en redes sociales confirmó las sospechas: alguien del propio establecimiento los robaba, porque era mercadería recíen ingresada al país sólo por ellos.

La emprendedora allanada aseguró que compró los elementos “de buena fe” y que “hace más de seis meses” que tenía vínculo comercial con “una presona conocida” que le “ofrecio mercaderia-jueguetes” cuando supo de su emprendimiento.

La vecina de Río Tala contó en sus redes sociales que ofreció a la Justicia “los diferentes chats” en los que ella “consultaba por mercaderia que iba ingresando o si traian determinado juguete/mochilas, imaginando que todo venia de buena fe y ellos hacian reventa”, además de “los comprobantes de tranferencias” a favor del revendedor, que no era otro que el exempleado del depósito.

“Me hicieron un allanamiento y me llevaron toda la mercaderia que me vendió y ofreció esta persona. Perdí mucha mercaderia, tiempo y mi dinero invertido ahí, que era producto de mi trabajo como empleada domestica, limpiando casas, como todos ya saben”, se quejó la mujer.

Agregó que cada producto que ingresaba a su emprendimiento a través de la compra al exempleado del depósito de La Bomba “era publicado en todas las redes sociales , facebook, instagram, grupos de compra y venta, dando a entender que desconociamos su procedencia o mejor dicho, que la estabamos comprando de buena mano o buena fe, como creíamos”.

La policía le explicó a la emprendedora que la mercadería secuestrada en su casa, por la que ella pagó, no le será devuelta puesto que tiene dueños a quienes se la robaron. “Espero por lo menos que esta persona me devuelva el dinero que invertí confiando en él, porque el mal momento y el disgusto no me saca nadie”, dijo sobre el exempleado que, todo indica, la estafó.