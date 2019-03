Empiezan las clases pero hay paro docente y confusión para alumnos

El ciclo lectivo empieza el miércoles y las escuelas deben abrir sus puertas para recibir a los alumnos, sin embargo cada docente puede decidir si acatar o no al paro determinado por los sindicatos. La Jefa Distrital de Educación Mercedes Vellón confirmó a La Opinión que aún no cuentan con el relevamiento necesario para poder brindar la información de cuáles son los cursos que tendrán maestros y cuáles no. Por ello alumnos y padres deberán concurrir a cada establecimiento para corroborar.