Empezó una campaña para comprarle una moto a la enfermera que pedalea 20 kilómetros para ir a trabajar Vuelta de Obligado

La semana pasada La Opinión relató la historia de Verónica Burgos, una enfermera que vive en Gobernador Castro y todos los días pedalea en bicicleta hasta Vuelta de Obligado para trabajar en el Centro de Salud. El caso resonó en todo San Pedro y un vecino, quien prefirió permanecer en el anonimato, decidió iniciar una campaña para juntar fondos y que la mujer de 40 años pueda comprarse una moto.

El hombre creó un grupo de Facebook para compartir la idea y abrió una cuenta en una sucursal bancaria para que quienes quieran colaborar con la profesional de la salud puedan hacerlo depositando dinero. "Yo no quería al principio porque me daba cosa, pero me convencieron, no es algo que sea obligación sino a conciencia de cada uno, la verdad que estoy muy agradecida", contó a La Opinión la mamá de cinco hijos quien se está construyendo una casa en la localidad histórica y, por ende, no cuenta con los recursos para comprarse un vehículo.

Datos de la cuenta para colaborar

Nombre: Verónica Gabriela Burgos

Sucursal: BBVA Francés

Caja de Ahorros en pesos

Cta. N° 078-717230/3

CBU 0170078740000071723039

Burgos es una de las enfermeras que atiende en el Centro de Salud de Vuelta de Obligado en el que actualmente, en el marco de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, se encuentra sola al servicio de los alrededor de 300 habitantes del pueblo. Pero Verónica no vive en el pueblo en el que trabaja sino en Gobernador Castro por lo que todos los días, de lunes a domingo, pedalea en su bicicleta ida y vuelta, es decir más de 20 kilómetros, para ir a cumplir con su tarea que abarca ocho horas.

"Hace tres años y medio que lo hago. Tardo alrededor de 40 minutos, depende como esté el camino porque a veces tengo que bajar y seguir caminando. Voy tranquila, hay veces que cuando el camino estaba feo por la lluvia me he venido caminando. En invierno tampoco voy en bici porque esta de noche", le contó a La Opinión la joven quien, además, explicó por qué lo hace: "A nosotras el gremio de Juan Cruz Acosta nos consiguió 40 pasajes gratis por mes para ir a trabajar pero yo los uso para ir a San Pedro a estudiar. Para ir de Castro a Obligado gasto cuatro pasajes porque tengo que hacer escala en San Pedro por eso preferí usarlos para estudiar y vengo en bicicleta".

Burgos no sólo trabaja sino que también está cursando el último año de la carrera de enfermería en la ciudad Actualmente, por la situación extraordinaria de COVID-19, recibe y hace las tareas por WhatsApp o en clases virtuales por Zoom con el objetivo de completar su último año y obtener el título. "Yo había estudiado en la Universidad de Castells que después los títulos fueron invalidados, por eso tuve que hacerla de vuelta y la Municipalidad me dio una beca para terminar acá", recordó sobre ese mal trago que la obligó a volver a empezar.

Mamá de cinco hijos, entre ellos mellizos de 6 años, desde que comenzó la cuarentena también trabajó en el Hospital de Gobernador Castro (dos enfermeras están de licencia por ser pacientes de riesgo) hasta que se dispuso que sólo lo haga todos los días en Vuelta de Obligado porque otras compañeras que tenía no pudieron seguir: "Tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta y eso es importante. En este momento nosotros tenemos que ponernos la camiseta y ayudar a la gente".

Por último, en la nota que brindó a este medio la semana pasada, Verónica relató que ella nació en Vuelta de Obligado pero que, a los once años, luego de que su papá falleció, se mudó con su familia a Gobernador Castro donde está domiciliada actualmente. Sin embargo, contó que se está construyendo una casa en la localidad histórica con el objetivo de en el futuro afincarse definitivamente en ese lugar en el que cada día asiste a los vecinos.