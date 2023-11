Emanuel y un llamado a la solidaridad

Emanuel envió una foto y expresó: “Quería hacer un llamado a la solidaridad. Hace unos días me dieron una casita donde quedarme con mis hijas porque andamos en la calle, pero la casa no tiene techo ni tirantes, es vieja y se cae sola. Mi señora ya fue a pedir a desarrollo humano y le dijeron que no dan más; quería saber si alguien me podría ayudar con chapas, tirantes o con lo que puedan. No importa que estén usados, lo necesito con urgencia y se los agradecería mucho”. Aquellos que deseen colaborar deben comunicarse al 3329 57-5445.