“Me presento, soy Emanuel Mercurio, Dj y mecánico, aunque hago todo tipo de trabajos. Estoy en la necesidad urgente de un empleo, hace unos días me enferme y quede sin trabajo, ya estoy mejor pero no cuento con trabajo”. En caso de interesarse llamar al 3415810401 “actualmente solo recibo llamadas o mensajes de texto, WhatsApp no porque el celular no lo permite”.