Elecciones en la Biblioteca Popular: Olga Rasio se impuso por amplia mayoría y es la nueva presidenta

La lista que encabezaba Olga Rasio se impuso por amplia elecciones en la Biblioteca Popular Rafael Obligado que se celebraron este jueves en la sede de la entidad, ubicada en Mitre al 400.

El escrutinio arrojó un resultado de 134 votos a favor de la Lista 1 contra 38 de la Lista 2, en una asamblea como hacía tiempo no tenía lugar, puesto que la competencia entre dos grupos animó la participación.

Olga Rasio es la nueva presidenta de la Biblioteca, acompañada por Corina Inés Pando como vicepresidenta; Julia Vargas, secretaria; Nora Beneventana, tesorera; Blanca Susana Navarro, Cristina Isabel Pérez, María Lucrecia Hernández y Liliana Montero como vocales titulares, y Alicia Luisa Victorero y Elda Beatriz Mora. Los revisores de cuentas son Nancy Bibiana Domínguez y Ernesto Alejandro Domínguez.

Olga Rasio, la nueva presidenta de la Biblioteca Popular.

Tras la asamblea, la candidata a presidenta de la Lista 2, la exbibliotecaria de la entidad Analía Roldán, reconoció la derrota y se expresó en redes sociales para agradecer a quienes la acompañaron pero también para exponer su punto de vista sobre lo ocurrido.

“Nos tildaron de k, de lista gremial, de incompetentes. Me tildaron de malagradecida y leyeron una memoria en la que el 70 % de los eventos culturales de los 150 años fueron ideas mías y de mi compañera”, dijo.

Además, acusó: “Manosearon el padrón hasta casi el último día e hicieron artimañas hasta último momento”, sin dar mayores detalles. “A pesar de todo eso, la mayoría que sí hace uso de la biblioteca me vino a apoyar”, aseguró.

“Esta vez no fue, sabemos que nuestras ideas tampoco tienen lugar en sus gestiones, pero no vamos a aflojar porque realmente amamos a la biblioteca y no queríamos el puesto para pertenecer”, finalizó.