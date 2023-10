Elecciones 2023: ¿qué pasa si no voto?

Quienes no concurran a votar deberán informar a la Secretaría Electoral correspondiente y justificar la inasistencia. Pueden ahcerlo dentro de los 60 días después de la elección, de lo contrario quedarán en el Registro nacional de Infractores.

Pueden concurrir a la Comisaría para solicitar un certificado por escrito para justificar la imposibilidad de votar y presentarlo ante el Juzgado con competencia electoral correspondiente.

La Comisaría cumple con ese trámite de 8.00 a 18.00. Hay que presentarse con DNI y con certificado médico en el caso de que cuestiones de salud hayan imposibilitado asistir a votar.

La normativa dice que quienes no voten y no justifiquen la ausencia no podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos hasta tres años después de la elección y no podrán hacer trámites ante organismos estatales durante un año, además de pagar la multa correspondiente.

Están exceptuados de votar quienes se encuentren a más de 500 kilómetros y puedan justificar motivos razonables; los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor comprobados por certificado médico.

Las personas que trabajen en organismos o empresas de servicios públicos cuyas funciones impidan la asistencia a los centros de votación dispuestos.

Los jueces o auxiliares que, por disposición del Código Electoral Nacional, tienen que asistir a su oficina y mantenerla abierta durante los comicios.