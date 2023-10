Elecciones 2023: qué dijeron los candidatos sobre transparencia y datos abiertos

El viernes, los candidatos a intendente y a primer concejal aceptaron las preguntas de Lilí Berardi. Hubo tres ejes temáticos que se repitieron: salud mental, transparencia y datos abiertos y desginaciones de personal por concurso y antecedentes.

Cecilio Salazar, Damián Mosquera y Ramón Salazar respondieron respecto a la obligación que tiene el estado municipal de dar a conocer todos los actos administrativos, la recaudación, el manejo presupuestario y la posibilidad de consultas on line que aún no está disponible pese a que dos de ellos ya ocuparon el cargo de intendente. En el caso de Ariel Rey se sabe que no asistió porque no tuvo tiempo de consultar “al equipo de Santilli” y una vez más eludió las preguntas de Sin Galera al igual que su primer candidato a concejal que tampoco se presentó en las entrevistas en las que disponían de 30 minutos para explayarse.