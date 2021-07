Elecciones 2021: tras el cierre de listas, un análisis “desde lejos” sobre el “es con todos”

*Por Eduardo Flores, desde Brasil

El estar lejos le permite a uno juzgar las cosas prescindiendo de los detalles, porque, muchas veces, el árbol te impide ver el bosque. Eso ayuda a tener una visión más amplia, de conjunto. Voy a permitirme un análisis del actual cuadro de situación local, inclusive sin conocer personalmente a varios actores pero sí muy bien a otros. Y partiré de una visión global.

La Patria grande va retomando de a poco lo nacional y popular, pero para ello es necesario superar diferencias secundarias y coincidir en lo principal. Es la visión de “frente”. Chile, Bolivia, Perú son un claro ejemplo de esa realidad. Brasil lo demostrará (o no) el año que viene.

Argentina, gracias a la visión excepcional de Cristina, consiguió revertir la situación en el 2019, llegando al Gobierno (que no es lo mismo que al poder). Está claro. Para ello fue preciso el “es con todos”. Y no se trata de engullir sapos, no me gusta esa imagen. Se trata de buscar lo que nos une antes que lo que nos separa, precisamente para que el árbol no nos tape el bosque.

Prioridad de objetivos y ejercicio de la política. Que no puede ser negociata, pero sí esencialmente negociación. Hay una diferencia. El ser humano que no sea totalitario debe siempre negociar, es decir dialogar, buscar, ceder, consensuar. En el ámbito de la familia, escuela, barrio, empleo, siempre estamos negociando, en el buen sentido de la palabra. Dialogando en búsqueda del punto común y aceptando las diferencias en lo restante. Pero siempre superando la tentación de “imponer” nuestro punto de vista considerándolo como el único válido.

Por eso, concuerdo plenamente con la visión pragmática de los dirigentes provinciales, que superando viejas contradicciones, actuaron con visión de frente y aceptaron a Cecilio en el Frente de Todos. Que dicho sea de paso, y lo digo sin conocerlo personalmente, es el más popular de los dirigentes sampedrinos, lo certifican las dos últimas elecciones.

Es comprensible la desilusión o bronca de muchos. Pero no seamos hipócritas. Colando el mosquito y tragando el elefante. Juzguemos hechos y no palabras. Y tengamos la humildad de reconocer que todos, sin excepción, hemos cometido errores. Comprar un voto con un billete dentro de la boleta o pagando una cuenta de luz es mucho más grave que cualquier desatino verbal. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.

Igual me parece regio que haya cuatro listas en la interna. Es saludable para la democracia. Al fin de cuentas, cada grupo tiene derecho a participar. Incluídos los dinosaurios políticos que debieran quedarse en el museo. El verdadero militante, una vez que las urnas hayan hablado, sabrá obrar según su conciencia. Hay buenos y malos perdedores siempre.

Por último, una consideración para aquellos compañeros que ya en la última interna no participaron de la rosca, en la repartija mezquina de cargos y, por lo que sé, muchos menos en esta. Muchos de ellos son valiosos militantes K y si este proceso de renovación para enterrar el pasado consigue incorporarlos, no tengo dudas de que esperan días mejores para los sectores populares sampedrinos.

Estamos recién al comienzo del camino y es necesaria la participación de todos. Sin fanatismos ni superficialidades. Adoré escuchar el sábado a Cristina: “Sin saltitos ni risitas”, debatir, dialogar, consensuar… las grandes líneas, no los pequeños detalles.

Una pandemia como esta hay que aprovecharla para ser mejores en todo sentido. Suerte, y en noviembre, si Dios quiere, estaré votando en Capital.

*Exsacerdote, docente jubilado, escritor, militante peronista.