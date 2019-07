Elecciones 2019: Ester Noat presentó su lista y la destacó por su "diversidad y pluralidad"

Este lunes, en el local partidario ubicado en Belgrano 1375, la precandidata a intendenta por el Frente de Todos Ester Noat, que encabeza la lista interna que lleva el número 4, encabezó un acto en el que, ante militantes y dirigentes que se acercaron a escucharla, presentó oficialmente la nómina con la que competirá en las Paso del 11 de agosto, en las que enfrentará a las que lideran Eduardo Estelrrich, Marcos Arana y Luciano Juhant.

"Esta lista que estamos poniendo a consideración de los sampedrinos es una lista de unión en la diversidad y en la pluralidad, conformada por varias agrupaciones peronistas y otros partidos políticos", dijo Noat al público presente.

"Pretendemos iniciar juntos un proceso positivo para San Pedro, de gestión municipal planificada, trabajada con responsabilidad, atendiendo no sólo las necesidades urgentes sino en las obras estructurales que involucren desarrollo y crecimiento para el futuro", aseguró.

"Pretendemos un gobierno accesible a los vecinos en las políticas públicas, en el que no se necesite conocer a alguien para llegar a solucionar un problema. Estamos muy preocupados, tenemos ganas de proyectar hacia el futuro. Nuestro deseo es la Universidad Nacional de San Pedro, gratuita y pública para todos los jóvenes", señaló la precandidata.

Educación, Salud, espacios públicos y vivienda fueron parte de los tópicos que repasó. Exsecretaria de Desarrollo Social municipal y exdirectora en el área de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social provincial durante el gobierno de Scioli, consideró que "Desarrollo Social, Salud, Cultura, Deportes y Vivienda" deben estar en la misma órbita, bajo la misma secretaría.

"En 20 años no se ha hecho nada en el tema viviendas, había un banco de tierras que no sabemos, desaparecieron las tierras. Había 1500 terrenos que se compraron en los años 90 con la gestión peronista y nunca más se compró en San Pedro un pedazo de tierra para hacer viviendas", disparó.

Luego, a su turno, hablaron los primeros precandidatos a concejal, Florencia Sánchez, Juan Cruz González, Tamara Vlaeminck, Gastón Casco, Carla Zelaschi, Roberto "Tati" Escalzo, Marianela Girándola, y los precandidatos a consejeros escolares Cecilia Macchia y Nicolás Maseroni.

Todos destacaron la experiencia y la capacidad de trabajo de Ester Noat, su apertura a la diversidad, su representatividad "del proyecto nacional y popular" y "la sensibilidad necesaria" para afrontar lo que, entienden, se viene en el país, la provincia y el municipio luego del 10 de diciembre, convencidos de que Macri, Vidal y Salazar pueden ser derrotados en las elecciones generales de octubre.

Luego, para finalizar la actividad, hubo lugar para algunas preguntas de la prensa. Ester Noat aseguró que "muchos proyectos vendrán después de las Paso, cuando tendremos que receptar la opinión de nuestros compañeros que están en las otras listas y de los sampedrinos que se acerquen a participar, estamos abiertos".

"No podemos prometer, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar", señaló la precandidata y advirtió: "No sabemos la deuda que tiene el municipio, el intendente habló de superávit y el secretario de Economía de déficit, entonces no sabemos".

"Queremos explicarles a todos los sampedrinos que una comunidad se puede realizar y puede cumplir todos sus sueños si tenemos un proyecto nacional y provincial que acompañe", señaló en alusión a a necesidad de que el Frente de Todos gane en los tres niveles del Estado.

"Nosotros no intentamos hacer una lista que sea una foto para una contienda electoral, pretendemos construir en San Pedro un movimiento que se inicie en la pluralidad y que atienda a todos los sectores, y eso con una sola ideología no se puede realizar", sostuvo ante la consulta respecto del rasgo distintivo de la nómina que encabeza.

Cuestionó al gobierno por "andar a los tumbos" y "emparchar las urgencias". En ese sentido, dijo: "Eso es tapar, que me agradezcan porque solucione un problema a este, a otro, y no: nosotros pensamos en una comunidad organizada, que en conjunto decida".

"Quizás seamos la alternativa que más le preocupa", dijo ante la consulta de La Opinión respecto de cuestionamientos que el intendente hizo, algunas más veladas y otras más explícitas, a ella y a los integrantes de su lista. "Escuché una crítica sobre los niños, que no miraban a los niños, no sé, debe estar hablando de Vidal, que sí le da vuelta la cara a los niños", dijo.

Respecto del resultado de las Paso, consideró que quizás "los dirigentes no se acerquen" para sumarse a su campaña en caso de que gane, pero "los compañeros, compañeras, los vecinos de esas listas se acercarán, yo estoy convencida de que voy a poder convocarlos a todos".

Para finalizar, dijo que "la gente ha sido engañada. La familia está desmembrada, las cuestiones de la vida social y económica están muy complicadas, y el intendente sigue defendiendo a Macri y a Vidal, se siguen las políticas de Macri y Vidal, por eso nosotros estamos en la vereda de enfrente".