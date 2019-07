Elecciones 2019: Eduardo "Bali" Bucca, el diputado y exintendente de Bolívar que quiere ser gobernador

El sábado próximo, a las 13.00, Consenso Federal, el frente que tiene como fórmula presidencial a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, recibirá en San Pedro al precandidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, quien llegará para respaldar a los candidatos locales y lo hará acompañado por el mandatario santafesino Miguel Lifschitz, uno de los referentes del Partido Socialista.

Exintendente de Bolívar, el pueblo de Marcelo Tinelli, de quien es amigo personal, Bucca fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2017, cuando encabezó la lista que acompañó la candidatura de Florencio Randazzo en el denominado frente Cumplir.

Es médico, tiene 40 años y a los 32, en 2011, asumió los destinos de su ciudad, tarea para la que fue reelecto en 2015. Antes fue dos años concejal. En 2017 se fue al Congreso de la Nación, desde donde reivindica las necesidades del interior.

"Cuando me tocó ser intendente, el control social es mucho más cercano. Cuando uno hace bien las cosas, te vuelven a elegir y si no a la casa", contó el sábado en Sin Galera Bucca, para quien "el mayor de los honores es haber sido intendente muy joven, hoy poder volver y tener el reconocimiento de mis vecinos".

A Bucca le toca terciar en una campaña que tiende a la polarización entre macrismo y kirchnerismo, que en la provincia de Buenos Aires se refleja en la disputa entre la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, que busca su reelección, y el exministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof.

"Uno de los grandes desafíos es que me puedan conocer, porque muchas veces se vota malo conocido", dijo el precandidato de Consenso Federal y aseguró: "La polarización es el fracaso de la política". En ese sentido, consideró que "es negocio de Vidal y Kicillof y no de la sociedad" porque "hablan de temas y agravios que solamente les sirve para concentrar la atención pasional, no racional, de los vecinos bonaerenses".

"Hay un montón de argentinos y de bonaerenses que están definitivamente cansados del presente y pero no están buscando en el pasado", sostuvo Eduardo "Balli" Bucca.

"A los argentinos no les está llevando bien. No solo a los sectores débiles sino también los productivos. A Roberto Lavagna no todos los conocen, tenemos la posibilidad de elegir a alguien que tomó decisiones en un momento muy difícil", dijo sobre su referente presidencial.

"Muchas veces el problema de la política en una provincia tan extensa como Buenos Aires es que el vecino está muy lejos de quienes toman las decisiones", graficó desde su experiencia en Bolívar. Ultramaratonista, está al frente de una carrera que sabe difícil pero que no considera imposible: contarle a los bonaerenses por qué quiere ser gobernador y qué propuestas tiene para implementar desde ese cargo.