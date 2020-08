El trabajo de Desarrollo Humano en cuarentena: "Hemos asistidos a casi 300 familias que han sido aisladas", aseguró Walter Sánchez

La semana pasada terminó con una polémica que comenzó en Facebook respecto de una publicación que hizo el exreferente sindical y político Edgardo "Yayi" Cháves quien puso en duda las condiciones de salubridad de alimentos que se entregaban en las provistas de Desarrollo Humano y del Consejo Escolar en algunas escuelas. Puntualmente, manifestó que se entregaron cajas de puré de tomates de la marca Mi Pupa de la cual ANMAT retiró del mercado y la prohibió la venta de más de 60 mil cajas de 12 unidades de puré de tomate porque en un análisis detectaron restos de zapallo, por lo que el producto no coincidía con el rótulo.

Tras aclarar que "en lo que va del año no entregaron esa marca" en su cartera, Walter Sánchez habló sobre la tarea que llevan adelante en el marco de la pandemia de coronavirus teniendo en cuenta que el área asiste a personas que la Secretaría de Salud aisló por haberse contagiado o ser caso sospechoso de COVID-19. "Es una parte que no es tan visible, pero lo hacemos a diario, yo estaba haciendo números y hemos asistidos a casi 300 familias que han sido aisladas, más o menos en promedio. Ya tengo pedidos de las personas que hacen seguimiento de aislados, nos han pedido pañales, leche, medicamentos, cargas de gas, alimentos para familias de celiacos, o diabéticos que no pueden consumir la mercadería que nosotros llevamos. Es un trabajo muy grande y lo hacemos invisible porque por ahí lo importante es hacerlo, y no hacerlo público"

Además, entre las acciones más "particulares" que ejecutaron en cuarentena contó que han tenido que "pagar servicios y cuentas" o ayudar a sampedrino que "se quedaron sin gas" y le compraron "una garrafa".

Sobre cómo es la dinámica de trabajo entre Desarrollo Humano y Salud y las medidas de seguridad que adoptan, explicó: "Nosotros la mayoría de los pedidos nos llegan a través de los equipos de Covid de salud. Nos pasan datos completos, personas, edades, cuestiones particulares y número de teléfono, los llamamos o tocamos bocina, pero generalmente saben que vamos, dejamos la mercadería afuera, salen la buscan y nos retiramos, no tenemos contacto, usamos barbijo y guantes, es cero contacto con la persona a la que le llevamos".

Más allá de que se evita el contacto, asistir a personas infectadas pone en riesgo a los trabajadores del área. Incluso, Sánchez estuvo aislado un par de días cuando el director de Coordinación de Policías, Juan Carlos Agüero, fue hisopado por primera vez y dio negativo. En Desarrollo Humano, el equipo acumula "cinco meses sin aislados" y Sánchez dejó en claro que en parte se debe a que se toman los recaudos: "Acá mismo dentro de la secretaría tomamos temperatura, tenemos provisión de barbijo, alcohol, entran de una persona, el barbijo obligatorio esta desde abril y nos cuidamos, porque el trabajo es mucho y tener bajas perjudicaría la labor diaria. Estamos cuidándonos lo mejor posible".

Por último, habló de las dificultades que tienen algunas familias entre las que hay algunas que "recibieron el alta médica" pero carecen de "ingresos" y les pidieron "un tiempo más la ayuda alimentaria". "Nosotros estamos para eso y la decisión política es seguir ayudando a quienes necesitan los alimentos y no tienen ingresos. Hay muchas familias que no tuvieron otra opción que solicitarnos ayuda a nosotros, no tienen ingresos y requieren que les demos lo que necesitan".