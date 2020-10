El relato de una vecina que vive en la zona de islas y denunció que le roban animales que tiene para comer

Una vecina que habita en la zona de islas identificada como Lidia Cáceres hizo público su reclamo tras varias denuncias que radicó ante la Justicia porque un hombre, al que identificó, le roba los animales que ella cría para comer junto a su familia.

La mujer contó en #RadioCuarentena con Lilí Berardi la situación por la que atraviesa desde "hace dos años" en el kilómetro 262 del río Paraná, más precisamente en el corte San Carlos ingresando al canal en el que tiene su rancho: "He hecho muchas denuncias porque como todo isleño tenemos unos chanchos para comer, unas gallinas y con eso nos mantenemos. También pescamos y tengo la asignación por Hijo. Hace dos años más o menos vengo haciendo denuncias porque hay un hombre que viene a matarme los animales. Ya cuando pasa por el canal me tira con la escopeta".

Además, Cáceres aclaró que quien le roba sus animales "es un turista": "Viene solamente cuando necesita carne para tener en el frízer. Se dedica a hacer daño. No solamente a mí, a hace muchos años viene comiéndose los animales de todos los vecinos. Aparece cada 15 días más o menos. Acá en la isla hay un hombre que le informa todo al otro".

Uno de los mayores temores de Lidia Cáceres es cuando navega hacia la ciudad de San Pedro y en su rancho quedan algunos de sus hijos. La mujer admitió que tiene "miedo" de que le "saquen" su "casa". También, de un día regresar y que no estén sus familiares. "Tenemos muchos vecinos que dijeron que iban a hablar en la radio porque no se puede más", agregó.

Por último, Lidia dejó en claro que no quiere irse de la zona de islas porque vive "desde chiquita" en ese lugar: "me crie con mis viejos acá, prácticamente viví toda la vida acá porque no me gusta la ciudad y me gusta a tranquilidad".